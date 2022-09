iPhone 14 Pro: Neues Design kommt anders als gedacht

Der Notch soll in diesem Jahr zumindest bei zwei Modellen des iPhone 14 ausgedient haben. Bereits seit vielen Monaten gibt es Gerüchte von diversen üblicherweise gut informierten Insidern, dass das iPhone 14 Pro und Pro Max nicht länger über eine kleine Kerbe im oberen Displaybereich verfügen sollen. Stattdessen soll Kamera und Sensoren für Face ID in zwei ausgestanzten Bereichen untergebracht werden. Wie 9to5Mac nun jedoch berichtet, sollen die beiden einzelnen Aussparungen in der Software miteinander kombiniert werden. Dadurch ergibt sich ein langer, pillenförmiger Bereich im Display. Doch Apple hat angeblich noch größere Pläne für das neue Design.

iPhone 14 Pro: Software kombiniert zwei Aussparungen im Display

In bisherigen Berichten wurde häufig davon ausgegangen, dass das iPhone 14 Pro und Pro Max zwei separate eingestanzte Bereiche im Display haben sollen. Ein kleiner runder Bereich für die Kamera und ein ovaler Bereich daneben – getrennt durch einige Pixel – für die Face-ID-Sensoren. Der Bereich zwischen den beiden Aussparungen sollte wie üblich vom regulären Displayhintergrund gefüllt werden.

So weit die aktuellen Gerüchte. Ein neuer Bericht besagt nun jedoch, dass Apple den gesamten Bereich zwischen runder und ovaler Öffnung schlichtweg mit nicht aktiven Pixeln füllen wird. Bei OLED-Displays bleibt der Hintergrund in so einem Fall vollständig schwarz, sodass sich eine durchgängige pillenförmige Öffnung ergibt.

Unter anderem 9to5Mac hat sich daher gefragt, warum Apple sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Von einer wohl informierten Quelle will man nun eine Antwort darauf bekommen haben. Im kleinen Bereich zwischen den Aussparungen sollen je nach Aktivität die Anzeigen zum aktiven Mikrofon oder Kamera eingeblendet werden.

Der Bereich zwischen den beiden Aussparungen im Display des iPhone 14 Pro soll von „Status-LEDs“ genutzt werden – Rechts der Entwurf der neuen Kamera-App

Dieser kleine Hinweis findet sich beim iPhone 13 zum Beispiel derzeit in Form eines grünen oder orangenen Hinweises neben der Notch. Beim iPhone 14 Pro könnten die Hinweise auf ein aktives Mikrofon oder Kamera damit deutlich offensichtlicher werden. Auf dem MacBook wird bei aktiver Kamera ebenfalls eine grüne LED im Display neben dem Sensor aktiv.

Die kleinen „LEDs“ im Display des iPhone 14 Pro und Pro Max sollen außerdem auf eine Fingergeste reagieren. Tippst du mit einem Finger auf den grünen oder orangefarbenen Punkt, wird dir laut dem Bericht die Liste der Apps angezeigt, die auf Mikrofon oder Kamera zugegriffen haben.

Neue Kamera-App für die Pro-iPhones

Laut 9to5Mac plant Apple außerdem eine besondere Anpassung für das neue Display-Design im iPhone 14 Pro. So soll die Kamera-App entsprechend aktualisiert werden, um den Platz neben dem Kamera-Oval besser nutzen zu können.

Die Seite hat einen schnellen Entwurf zusammengestellt, der die Änderung im Detail zeigt. Hier ist zu sehen, dass die Schaltflächen für Blitz und Live-Fotos links und rechts neben dem Oval Platz finden sollen. Dies soll in mehr Platz für den Sucher resultieren. Laut 9to5Mac ist das neue Design der Kamera-App im iPhone 14 Pro und Pro Max aber noch nicht vollständig geklärt.