iPhone 14: Diese Bilder offenbaren die wahren Dimensionen des Display-Designs

Seit dem iPhone X setzt Apple in seinen Flaggschiffen auf eine Front, die nahezu vollständig vom Display beansprucht wird. Lediglich am oberen Rand ist eine Kerbe für die Kamera und diverse Sensoren zu finden. Diese Notch will Apple im iPhone 14 Pro angeblich erstmals durch neue Aussparungen ersetzen.

In früheren Leaks zeigten sich die beiden Aussparungen – eine Pillenförmige und eine Runde – deutlich kleiner, als sie offenbar in der Realität sein werden. Eine technische Zeichnung, die unter anderem von MacRumors im chinesischen Weibo entdeckt wurde, macht nun klar, wie groß die beiden Löcher im Display des iPhone 14 sein sollen.

iPhone 14 Pro: Display-Kerben größer als erwartet

Das neue Leak zeigt ein Bild der oberen Displayhälfte des iPhone 14 Pro. Die beiden Standard-Modelle der nächsten iPhone-Generation sollen weiterhin über die altbekannte Notch verfügen, wie sie seit dem iPhone X zu sehen war. Laut Display-Analyst Ross Young soll das neue Design erst im Jahr 2023 in allen vier iPhone-Modellen zu sehen sein.

Wie in dem neuen Bild zu erkennen ist, werden die beiden Aussparungen im Display weiterhin eine große Fläche beanspruchen. In früheren Leaks waren die eingestanzten Löcher deutlich kleiner. Jon Prosser zeigte in seinem Video zu dem Thema einen direkten Vergleich der Unterschiede. Prosser sagte, dass er die neuen Informationen aus Weibo unabhängig bestätigt hat.

Der direkte Vergleich der aktuellen Informationen zum angeblichen Display-Design des iPhone 14 Pro zeigt die Unterschiede. Die größeren Aussparungen im grünen Hintergrund sollen die echten Dimensionen zeigen.

Ein Tweet von Ross Young zu den nun durchgesickerten Informationen sorgt aber auch für Enttäuschung. Viele iPhone-Fans hatten darauf gehofft, dass Apple in den Nachfolgern des iPhone 14 weitere Verbesserungen bei den Sensoren und Kameras im Display machen würde.

So gab es etwa Hoffnungen, dass das Unternehmen schon im Jahr 2023 Teile der Technik unter das Display bringen könnte. Analyst Ming-Chi Kuo hatte etwa berichtet, dass Face ID ab 2023 unter dem Bildschirm zu finden sein würde.

Das iPhone 14 und iPhone 14 Max sollen laut aktuellen Informationen wie oben beschrieben weiterhin über die altbekannte Notch verfügen. Nur die beiden Pro-Modelle erhalten das neue Display-Design. Insgesamt soll das neue Smartphone-Design an das iPhone 4 erinnern.