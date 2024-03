Apple folgt seit vielen Jahren einem vorhersehbaren Zeitplan. Insbesondere wenn es ums iPhone geht, sind zumindest die Termine für die alljährlichen Neuvorstellungen nur noch selten eine wirkliche Überraschung. In den kommenden Monaten erwartet dich neben der neuen Hardware mit iOS 18 aber auch neue Software. Die Präsentation der Betriebssysteme findet traditionell im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC statt. Doch wann wird Apples Worldwide Developers Conference in diesem Jahr angekündigt und stattfinden?

iOS 18: Wann kündigt Apple die WWDC an?

Mit der WWDC läutet Apple in jedem Jahr die nächste Runde der kommenden großen Software-Updates für unter anderem iPhone, iPad, Mac und Apple Watch ein. Das dürfte auch in diesem Jahr nicht anders sein. Viele Beobachter erwarten, dass die mittlerweile 35. WWDC erneut Anfang Juni stattfinden wird. Teil der Keynote am ersten Tag der üblicherweise fünf Tage dauernden Konferenz wird dabei aller Voraussicht nach auch iOS 18 sein. In den folgenden Sommermonaten haben die Entwickler dann Zeit, ihre Apps an die üblicherweise im September für alle Anwender verfügbaren Updates anzupassen.

Bislang ist aber noch offen, wann genau die Worldwide Developers Conference stattfindet oder angekündigt wird. In den vergangenen Jahren variierte das Datum mit dem Versand der offiziellen Einladung leicht. Während Apple etwa in den Jahren 2018 bis 2020 bereits Mitte März über den Termin informierte, ließ man sich 2021 bis 2023 etwas länger Zeit. Hier war es erst Ende März oder gar Anfang April. Wir werden also vermutlich in einigen Tagen den Termin für den offiziellen Startschuss von iOS 18 erfahren.

Wie bereits erwähnt, ist die WWDC ein Event, das üblicherweise Anfang Juni stattfindet. Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 hat das seit vielen Jahren Tradition. Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass der wahrscheinlichste Termin für die erste öffentliche Demonstration von iOS 18 in diesem Jahr der 3. bis 7. Juni ist. Denkbar ist aber auch der 10. bis 14. Juni.

Apples Neuheiten für iPhone, iPad und mehr

Zu den kommenden Features in iOS 18 gibt es schon heute einige Hinweise. So hat Apple bereits gesagt, dass man RCS in diesem Jahr in das iPhone-Betriebssystem integrieren wird. Außerdem deuten Gespräche mit Google und OpenAI darauf hin, dass das kommende Update viele neue AI-Funktionen enthält. Auch Tim Cook selbst sagte bereits, dass dies der Fall sein wird. Wie Apple diese genau umsetzt, ist jedoch noch unklar. Es gibt zudem Gerüchte, dass sich die Designer an der Optik von visionOS bedient haben, um iOS einen frischen Anstrich zu verpassen.

Neben iOS 18 erwarten dich aber auch iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 und visionOS 2 für Apple Vision Pro. Welche konkreten Neuheiten dich hier erwarten, ist derzeit unbekannt. In vielen Bereichen überschneiden sich jedoch die neuen Features zwischen den verschiedenen Betriebssystemen. Bekommt etwa das iPhone neue Funktionen für die Fotos-App, sind diese auch auf dem iPad oder Mac verfügbar.