Tim Cook plaudert aus dem Nähkästchen: Auf diese Features darfst du dich freuen

Im Rahmen der Ankündigung der Quartalszahlen präsentierte Apple nicht nur die jüngsten finanziellen Informationen für Investoren und Beobachter. Stattdessen nutzte Tim Cook, CEO des iPhone-Herstellers, die Gelegenheit, um genaue diese Zielgruppe über ein wichtiges Detail aufzuklären. Damit will man klarstellen, dass das Unternehmen nicht hinter der Konkurrenz zurückgefallen ist. Die Aussage scheint laut 9to5Mac eine Antwort auf frühere Berichte von Investoren und Branchenberichte zu sein. In diesen wurde darüber gemunkelt, dass Apple in einem wichtigen Bereich nicht mit Google und Microsoft mithalten könne.

Apple-Chef mit seltenem Kommentar über zukünftige Produkte

Die defensive Haltung des Apple-CEOs macht klar, dass man unter einem erhöhten Druck steht. Konkret geht es um den Bereich der Künstlichen Intelligenz. Hier zeigten Microsoft in Kooperation mit OpenAI und Google enorme Fortschritte in den vergangenen Monaten. Insbesondere ChatGPT ist in aller Munde.

Einerseits ist das Maschinelle Lernen (ML) seit langer Zeit ein tiefer Bestandteil von Apples Hard- und Software. Im Bereich der generativen AI, also dort, wo ChatGPT oder Bard punkten können, hat Apple bislang keine eigenen Optionen im Angebot. Genau hier versucht der Apple-Chef nur für Beruhigung bei den Investoren zu sorgen.

In seiner Ankündigung der Quartalszahlen am 1. Februar 2024 macht er folgende Aussage: „Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin in diese und andere Technologien investieren, die unsere Zukunft prägen. Dazu gehört auch die KI, in die wir weiterhin enorm viel Zeit und Mühe investieren, und wir freuen uns, später in diesem Jahr Einzelheiten unserer laufenden Arbeit in diesem Bereich mitzuteilen.“ Er geht damit also nicht so weit, ein konkretes Produkt oder auch nur ein Feature anzukündigen. Es ist aber als klares Versprechen zu sehen, dass Apple in den nächsten Monaten neue AI-Funktionen zeigen wird.

Die Aussage kommt passend zu diversen Gerüchten des üblicherweise gut informierten Mark Gurman von Bloomberg. Gurman hat von seinen Quellen unter anderem gehört, dass die zukünftigen Betriebssysteme mit vielen AI-Features ausgestattet sein werden. Wie diese konkret aussehen werden, ist bislang unklar. Laut einigen Gerüchten ist aber unter anderem ein „Siri 2.0“ im Gespräch. Darüber hinaus sind auch intelligente Vorschläge für Antworten in der Nachrichten-App oder Wiedergabelisten in Apple Music denkbar.

Gurman sprach zuletzt davon, dass das kommende iPhone-Betriebssystem das größte Software-Update in der Geschichte des Smartphones sein könnte. Die erste Präsentation von iOS 18 erwartet uns vermutlich Anfang Juni im Rahmen der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC. Die finale Version erscheint aller Voraussicht nach erneut im September.