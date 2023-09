Gefahr für iPhone-Nutzer: Darum solltest du jetzt sofort handeln

Apple hat in den vergangenen Stunden eine Reihe von Updates für seine Hardware bereitgestellt. Dazu gehören iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1, macOS Ventura 13.5.2 und watchOS 9.6.2. Neue Features sucht man jedoch vergebens. Laut dem Unternehmen enthalten die Updates „wichtige Sicherheitskorrekturen“ – entsprechend wird es allen Benutzern zur Installation empfohlen. Des Weiteren schreibt Apple, dass es Berichte dazu gibt, dass Hacker die nun geschlossene Lücke bereits aktiv ausgenutzt haben.

Wie bei Apple üblich steht das neue Update für iOS 16 und Co. ab sofort zur sofortigen Installation parat. Diese Möglichkeit solltest du schnellstmöglich nutzen, da ein Angreifer die Sicherheitslücke ohne dein Zutun ausnutzen kann.

Eine detaillierte Beschreibung der Lücke gibt es aktuell noch nicht. Citizen Lab schreibt jedoch in einer Zusammenfassung, dass es genügt, wenn ein Hacker ein speziell präpariertes Bild via iMessage an sein Ziel schickt. Durch die Lücke in der Wallet-App und der Bildverarbeitung der Betriebssysteme konnte der Angreifer dann beliebigen Code auf dem anvisierten Gerät ausführen. iOS 16.6.1 & Co. schließen diese Lücke.

Citizen Lab hatte in der vergangenen Woche bei der Untersuchung eines Nutzers die Pegasus-Spyware der NSO Group auf dessen Gerät entdeckt. Die Spyware wird etwa von Regierungen oder Geheimdiensten dazu eingesetzt, um die Daten von Politikern, Aktivisten, Journalisten oder anderen wichtigen Personen auszuspähen.

Einen weiteren Schutz soll der bereits in iOS 16 enthaltene Blockierungsmodus geboten haben. Dieser Modus richtet sich an Personen, „die aufgrund ihrer Identität oder ihrer Tätigkeit möglicherweise persönlich ins Visier einiger besonders ausgefeilter digitaler Bedrohungen geraten können“.

Neue Features kommen erst mit iOS 17

Wie oben erwähnt, enthalten die Updates für iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 und macOS Ventura 13 keine neuen Features. Mit der Vorstellung von iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 steht bereits das alljährliche große Update in den Startlöchern. Während der Beta-Test seit Anfang Juni läuft, werden die finalen Versionen in den kommenden Tagen erwartet. Vermutlich könnte es schon am Montag, den 18. September, soweit sein. Dann kannst du iPhone, iPad und Apple Watch auf den neuesten Stand bringen. Das Update für den Mac erscheint üblicherweise erst einige Wochen später.