Huawei vor dem Aus: USA holen zum finalen Schlag aus

Die nächste Eskalationsstufe wird gezündet. Der Konflikt zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt spitzt sich weiter zu. Unter die Räder kommt zum wiederholten Mal Huawei. Der chinesische Technologiekonzern hat ohnehin schon seit Jahren mit einem Bann zu kämpfen, der es unter anderem Google und Qualcomm verbietet, die Google-Services und Prozessoren an den Hersteller zu liefern. Damit schließt die US-Regierung Huawei aus dem so wichtigen App-Store von Google aus. Die Folge in Deutschland: Die Hardware-Seitig hervorragenden Smartphones von Huawei werden für viele Kunden nutzlos.

Watch D im Test: Smartwatch mit echten Besonderheiten

Huawei und ZTE am Ende

Und das dicke Ende kommt jetzt. Denn nun geht die USA einen Schritt weiter und verbannt neue Geräte von Huawei und ZTE aus den Verkaufsregalen in den USA. Die Begründung: Sorgen um die nationale Sicherheit. Der Vorwurf steht dabei schon lange im Raum. Huawei und ZTE sollen dem chinesischen Regime zu nahe stehen und Spionage und Sabotage ermöglichen.

Praktisch wird der Bann durch die FCC durchgeführt. Die Kommunikations-Kommision setzt den Secure Equipment Act aus dem Jahr 2021, unterschrieben von Joe Biden, um und lässt keine Kommunikationsgeräte von Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision und Dahua mehr zu. Das kommt einem Verkaufsverbot gleich. Denn ohne Zulassung können die Waren der Unternehmen nicht mehr eingeführt, verkauft und genutzt werden.

Eine Reaktion von Huawei steht dabei bisher aus. Es bleibt abzuwarten, ob die USA nun wieder vermehrt Druck auf europäische Länder aufbauen, diesem Gebaren zu folgen. Beim Bann von Netztechnik aus China hat die USA erfolgreich auf viele europäische Länder eingewirkt, es ihnen gleichzutun. Daraus resultierte die Entscheidung, chinesische Technologie zumindest aus den Kernnetzen in vielen europäischen Ländern rauszuhalten.