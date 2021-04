Huawei: Diese Geschenke gibt es jetzt für Smartphone-Nutzer

Im Rahmen eines Treue-Bonus-Programms können alle Huawei-Nutzer, deren Handy nicht älter als zwei Jahre ist, einige Geschenke in Anspruch nehmen. Dabei handelt es sich beispielsweise um eine kostenlose Verlängerung der Garantie des Smartphones um sechs Monate oder 50 GB Cloud-Speicher.

Alle Huawei-Kunden, die entsprechend berechtigt sind, können noch bis 30. Juni 2021 die Geschenke bei Huawei abholen. Das funktioniert natürlich rein digital über die AppGallery, also den App-Store von Huawei.

Die Garantieverlängerung bekommen Nutzer, die sich vor weniger als zwei Jahren ein Huawei-Smartphone gekauft haben. Auch alle, die sich in den kommenden Tagen bis zum Stichtag ein Huawei-Smartphone kaufen, bekommen diesen Bonus, sodass sie dann zweieinhalb Jahre Garantie bekommen.

50 GB Cloud, Huawei Music und Huawei Video

Ebenfalls kostenlos, aber leider auch zeitlich befristet ist der Zugang zu 50 GB Cloudspeicher. Drei Monate lang kannst du auf den Speicherplatz zugreifen, auf dem du beispielsweise wichtige Daten oder ein Backup deines Handys speichern kannst. Dieser Dienst steht allen Huawei-Handynutzern offen, die über die aktuellen Software-Versionen auf ihrem Handy verfügen.

Gleiches gilt für kostenlose Unterhaltung: Als Huawei-Nutzer bekommst du innerhalb des Aktionszeitraums bis Ende Juni einen dreimonatigen Zugang zu Huawei Music und Huawei Video.

Um die Geschenke in Anspruch zu nehmen, musst du von deinem Huawei-Smartphone aus auf die Aktionswebseite klicken. Dort siehst du die einzelnen Geschenke. Bei einem Klick auf das entsprechende Geschenk wirst du dann in die entsprechende App in der AppGallery oder auf deinem Handy geleitet, in der du dir das Treuegeschenk abholen kannst. Du solltest darauf achten, dass keine Kosten nach dem Ablauf des Gratis-Zeitraums entstehen, sofern du den Dienst nicht weiternutzen möchtest.