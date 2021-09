Highspeed-Internet: Vodafone und Telekom weiten 5G-Offensive aus

Dass Autos immer häufiger stark vernetzt über die Straßen rollen, ist kein sonderlich großes Geheimnis. Schon seit Ende der 1990er Jahre kommen in Autos SIM-Karten zum Einsatz. Allein für das Notrufsystem eCall müssen Neufahrzeuge der Gegenwart mit einer Mobilfunk-Anbindung ausgestattet sein. Doch auch Extras wie Live-Verkehrsdaten für die in den Autos verbauten Navigationssysteme oder Multimedia-Inhalte werden immer häufiger per Mobilfunk ins Auto geholt. Und BMW läutet jetzt zusammen mit der Deutschen Telekom und Vodafone den nächsten Quantensprung ein. Denn erstmals kommt auch 5G in einen Pkw – und eine zusätzliche, zweite eSIM gleich mit dazu.

Vodafone bringt 5G in den BMW iX

Als erster Premium-Hersteller stattet BMW sein neues Elektroauto BMW iX mit einer eSIM-Vernetzung samt 5G-Unterstützung von Vodafone aus. Ein bestehender Multi-SIM-Vertrag lässt sich ab Markteinführung des neuen Elektro-SUV für 5 Euro monatlich um die Option Vodafone One Number Car erweitern. Bei der Telekom kostet die Option MobilityConnect 9,95 Euro monatlich. Damit lässt sich im Fahrzeug eine sogenannte Personal-eSIM aktivieren. Der iX wird so ähnlich wie eine Smartwatch zu einem weiteren vernetzten Gerät für die Kunden. Einmalig sind 10 Euro für die Freischaltung der Personal eSIM zu bezahlen.

Im Detail heißt das: Der BMW iX ist nicht nur mit vier Außenantennen ausgestattet, sondern auch mit einem 5G-WLAN-Hotspot; verfügbar ab Ende 2021. Der kleine Router empfängt das 5G-Mobilfunksignal und wandelt es in ein WLAN-Signal um. Bis zu zehn Geräte im Auto lassen sich mit dem 5G-WLAN-Hotspot verbinden. Ideal ist das, um zum Beispiel in der zweiten Sitzreihe auf Smartphones oder Tablets während der Fahrt Videos abspielen zu können. Klar ist aber natürlich auch: Nur dort, wo 5G heute bereits zur Verfügung steht, ist das 5G-Erlebnis auch tatsächlich nutzbar. Ansonsten kommt es zu einem Fallback auf das ebenfalls schon gut ausgebaute LTE-Netz von Vodafone.

Premiere: iX zunächst der einzige BMW mit 5G

Natürlich kann aber nicht nur die Personal e-SIM vom Anschluss an das 5G-Netz von Telekom oder Vodafone profitieren, sondern auch die Fahrzeug e-SIM. Ein speziell für 5G entwickeltes Mehrfach-Antennensystem leitet das Funksignal dabei über eine Ethernet-Verbindung direkt an das Infotainmentsystem des Fahrzeugs weiter. Zunächst steht die neuen 5G-Auto-Optionen von Telekom und Vodafone nur für den BMW iX zur Verfügung. Eine Ausweitung auf weitere BMW-Modelle wie den BMW i4 ist aber fest eingeplant.

Die Buchung der neuen Option lässt sich direkt im Fahrzeug starten und über die My BMW App oder die Apps von Telekom und Vodafone abschließen. Die Tarif-Optionen stehen ohne lange Laufzeit zur Verfügung, lassen sich also monatlich wieder kündigen. Praktisch: Die Personal eSIM von Vodafone ist an deine persönliche BMW ID gekoppelt und lässt sich so jederzeit an kompatible BMW-Modelle übertragen. Bist du also beispielsweise in einem 5G-fähigen BMW-Mietwagen unterwegs, kannst du über deine BMW ID die 5G-Anbindung auch vorübergehend in dem geliehenen Fahrzeug nutzen.