Heimkino-Pläne: Apple-Insider beklagen fehlende Visionen

Erst vor einigen Monaten aktualisierte Apple die kleine schwarze Set-Top-Box. Gleichzeitig ist der neue Apple TV jedoch nur ein kleines Update, die größere Neuheit war die überarbeitete Siri-Remote. Diese vergleichsweise kleinen Schritte sind auch bei der Software zu sehen. tvOS 15 verspricht nur wenige Neuheiten, von denen viele auch in iOS 15 & Co zu finden sein werden.

In der jüngsten Ausgabe seines Newsletters spricht Bloomberg-Reporter Mark Gurman nun unter anderem von der internen Stimmung rund um Apple TV und den Heimkino-Plänen von Apple.

Apple TV: Fehlender interner Optimismus

Wie Gurman in seinem Newsletter schreibt, ist vor allem die stetige Konkurrenz ein Problem für Apple. Die Hardware der Rivalen kostet in der Regel weniger und bietet gleichzeitig viele Features, die man vom Apple TV erhält. In vielen Fällen ist heutzutage gar keine eigene Set-Top-Box mehr notwendig. Die in viele Smart-TVs integrierten Apps erlauben Zugriff auf Netflix, Amazon Prime Video oder auch Apples eigenen Streaming-Dienst Apple TV+.

Apples App Store auf der hauseigenen Set-Top-Box bezeichnet Gurman als Flop. Die einzigen Ausnahmen seien die Anwendungen der großen Anbieter wie Netflix, Hulu, YouTube und einigen Spielen. Für all das verlangt Apple viel Geld – für den neuen Apple TV 4K sind rund 200 Euro fällig.

Doch neben diesen für externe Beobachter sichtbaren Problemen, kämpft Apple auch intern offenbar mit den Herausforderungen. So hat Gurman von Apples Ingenieuren gehört, dass das Unternehmen „keine starke Hardware-Strategie für das Wohnzimmer“ habe. Gleichzeitig gibt es „nicht viel internen Optimismus“.

Neue Entwicklung vereint Geräte

Apple ist sich über die Probleme jedoch im Klaren. So war bereits vor einigen Monaten durchgesickert, dass der iPhone-Hersteller an einem neuen Gerät arbeitet, das Apple TV, HomePod und FaceTime-Kamera zusammenfasst. Laut Gurman soll die neue Hardware im Jahr 2023 erscheinen.

Sollte dieses Update fehlschlagen, könnte es laut Gurman an der Zeit sein, die schwarze Set-Top-Box ebenfalls auf dasselbe Abstellgleis zu schieben, auf dem schon iPod HiFi und der HomePod zu finden sind.