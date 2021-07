Google greift Apple an: Es geht um alle iPhone-Nutzer

Viele, die schon einmal darüber nachgedacht haben, vom iPhone auf ein Android-Handy umzusteigen, haben ihren Traum schnell begraben. Sowohl Google als auch Apple legten und legen sich hier gegenseitig Steine in den Weg. Kein Wunder, möchten beide Konzerne doch ihre Nutzer halten. Zwar ist es inzwischen einfacher geworden, seine Daten mitzunehmen. Doch Apps etwa lassen sich von einem iPhone auf ein Android-Smartphone immer noch nicht umziehen. Das will Google nun aber ändern.

Seit geraumer Zeit gibt es im Play Store von Google die kostenlose App „Move to iOS“. Die Anwendung erlaubt es, neben Kontakten auch Nachrichten sowie Fotos und Videos von einem Android-Handy auf ein iPhone zu übertragen. Auch Lesezeichen aus dem Browser, E-Mail-Accounts sowie Kalender und kostenlose Apps lassen sich umziehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man von einem Android-Smartphone von Samsung, Huawei oder Xiaomi zum iPhone wechselt. Die App ist die einfachste Methode, sämtliche Daten von Android zum iOS-Gerät umzuziehen. Wie einfach der Wechsel ist, zeigt unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Google fischt nach iPhone-Nutzern

Möchte man als iPhone-Nutzer jedoch auf ein Smartphone mit Android wechseln, ist der Weg nicht ganz so einfach. Zwar gibt es einen Umweg über Google Drive, mit „Switch to Android“ soll es demnächst aber auch eine App von Google im Apple App Store geben. Mit ihr will der US-Konzern wechselwilligen iPhone-Nutzern das Leben erleichtern. Neben Kontakten oder SMS sollen sich sogar iOS-Apps transferieren lassen. Da das aber aufgrund verschiedene Systeme und Programmiersprachen nicht ganz trivial ist, dürfte Google hier eine Abfrage starten. Die App könnte prüfen, welche Apps man auf dem iPhone installiert hat, anschließenden die Android-Pendants im Play Store herunterladen und sie auf dem Android-Handy installieren.

Auch WhatsApp hat Wechselgedanken

Noch ist die App „Switch to Android“ nicht im App Store verfügbar. Wann es so weit sein wird ist unklar. Der Umzug zu einem anderen Betriebssystem ist aber nicht nur bei Google derzeit ein heißes Thema, sondern auch bei WhatsApp. Demnächst können Nutzer des beliebten Messenger Backups von Android auf iOS und von iOS auf Android übertragen. Das betrifft nicht nur Nachrichten, sondern auch Fotos, Videos und andere Medien.