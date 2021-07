Erstaunliche Zahlen: So viel Samsung steckt in jedem Handy von Apple, Xiaomi und Co.

Wer ein neues Handy kauft, entscheidet sich meist aufgrund besonderer Eigenschaften für ein Modell von Samsung, Xiaomi oder Apple. So soll etwa die Kamera besonders gute Fotos liefern, das Display tolle Farben wiedergeben oder die Akkulaufzeit lang sein. Doch es ist fast egal, für welches Smartphone du dich letztlich entscheidest: Fast immer bekommst du im Endeffekt ein Gerät von Samsung.

So viel Samsung steckt in Handys von Xiaomi und Co.

Ob Arbeitsspeicher, der erst die Ausführung von Apps ermöglicht oder interner Speicher, auf dem sich Daten wie Bilder und Videos befinden: Speicher ist auf einem Smartphone unerlässlich. Dabei besitzt jedes zweite Smartphone auf der Welt Speicher-Komponenten von Samsung. Nach Angaben der Marktforscher von Strategy Analytics dominiert das Unternehmen den Markt der sogenannten NAND-Flash-Speicherchips mit einem Marktanteil von 49 Prozent.

Auch hinsichtlich des Displays steckt in Geräten von Xiaomi, Oppo und Co. öfter ein Panel von Samsung drin, als viele Handynutzer vermuten. Mehr als 50 Prozent aller Smartphone-Nutzer weltweit starren täglich viele Stunden auf einen Bildschirm des koranischen Herstellers. Auch in diesem Bereich ist Samsung Weltmarktführer. Kein Wunder also, dass die neusten Smartphones der Koreaner meist diejenigen sind, die Listen anführen, in denen es um das beste Display geht.

Darüber hinaus gibt es ein drittes Bauteil im Handy, bei dem Samsung ebenfalls den Markt dominiert: den Akku. Rund 42 Prozent aller Smartphones auf der ganzen Welt haben eine wiederaufladbare Batterie des Herstellers aus Südkorea an Bord.

In einer Kategorie hat Sony die Nase vorn

Doch nicht überall ist Samsung führend. Es gibt noch ein weiteres Bauteil im Handy, ohne das keine Fotos und Videos möglich wären: den Kamerasensor. Zwar haben 29 Prozent aller Smartphones Kamerasensoren von Samsung verbaut. Mit einem Marktanteil von 46 Prozent allerdings dominiert Sony diesen Markt.