Für diese Kreditkarte schenkt dir American Express 144 Euro Guthaben

Beantrage ab sofort und noch bis zum 18. August deine Gold Card bei American Express und erhalte 144 Euro Mobilitäts-Guthaben für die Deutsche Bahn, Free Now oder Park Now. Das Guthaben kannst du flexibel einlösen. Einzige Bedingung: Du musst einen Kartenumsatz von 3.000 Euro innerhalb von sechs Monaten erreichen. Das Guthaben kannst du anschließend in einem Zeitraum von 100 Tagen nach Erhalt einlösen. Schon für 12 Euro im Monat kannst du die vielen Vorteile der Gold Card genießen.

Maximal mobil: Ob mit Bahn, per E-Scooter oder beim Parken

Wofür lässt sich dein Mobilitäts-Guthaben einlösen? Bei der Deutschen Bahn kannst du dir neben einer Reisebuchung zum Beispiel auch eine BahnCard davon leisten. So bist du auch langfristig mit der Bahn mobil. Neben der Deutschen Bahn kannst du das Guthaben auch für Free Now verwenden. Über die App hast du die Möglichkeit, ein Taxi zu bestellen oder einen Wagen zu mieten. Oder: Du mietest dir einen E-Roller oder E-Scooter. Auch fürs Carsharing lässt sich dein Guthaben einsetzen. In der App ist alles vereint – denn hierüber kannst du nicht nur buchen, sondern auch bezahlen. Die dritte Möglichkeit ist Park Now. Die praktische App erspart dir viel Frust. Denn sie hilft dir nicht nur dabei, einen Parkplatz zu finden. Auch die Parkgebühr kannst du ganz bequem per App bezahlen.

Noch mehr Vorteile mit der Gold Card

Die Gold Card bietet dir neben der aktuellen Mobility-Aktion zahlreiche weitere Vorteile. Denn bei Einkäufen mit der Kreditkarte bist du zusätzlich versichert. Außerdem profitierst du von einer Krankenversicherung für Reisen im Ausland sowie zahlreichen weiteren Versicherungen. Darüber hinaus sammelst du mit jedem ausgegebenen Euro einen Membership Rewards Punkt. Die Bonuspunkte von American Express sind vielfältig einsetzbar. Mit ihnen kannst du beispielsweise Hotels, Einkäufe, Flüge und vieles mehr bezahlen. Auch praktisch bei American Express: Die Amex App. Hier hast du all deine Karten, Transaktionen und Angebote übersichtlich vereint.

Darüber hinaus bietet dir deine Amex Kreditkarte Zugang zu diversen Konzerten und weiteren exklusiven Events. Bei Beantragung deiner Gold Card kannst du außerdem eine weitere Zusatzkarte bestellen, die dein Partner oder deine Partnerin nutzen kann. Solltest du einmal ein Problem haben, dann erreichst du bei American Express rund um die Uhr einen Mitarbeiter.

Weitere Informationen:

