Im Aktionszeitraum bekommst du bei American Express nicht nur ein ordentliches Startguthaben, sondern erhältst zusätzlich die Chance auf einen hohen Gewinn. Denn insgesamt zehn Menschen können bis Mitte Juni eine Million Membership Rewards® Punkte gewinnen. Ein Preis, der sich in hochwertige Sachprämien, zahlreiche Reisen und mehr umwandeln lässt. Für die Gold Card und Platinum Card sprechen jeweils unterschiedliche Argumente. Hier findest du die richtige Kreditkarte für dich.

→ Amex Gold Card beantragen

→ Amex Platinum Card beantragen

Vorteile der American Express Gold Card

Beginnen wir mit der goldenen Version: Der wohl offensichtlichste Vorteil der Gold Card ist ihre Gebühr. Denn für nur 12 Euro monatlich profitierst du von einem großen Vorteilspaket. Besonders lohnt sich dabei, zusätzlich zur Chance auf eine Million Membership Rewards® Punkte, das Startguthaben in Höhe von 144 Euro. Dieses erhältst du nur noch bis zum 16. Juni.

Aber für wen eignet sich die Gold Card nun am meisten? Kurz gesagt: für Geschäftsreisende und manche Privatpersonen. Geschäftsreisende können sich mit der American Express Gold Card auf zahlreiche Versicherungsleistungen verlassen. Darunter eine Reiserücktritts-Versicherung, die die Reiseplanung nicht nur während einer Pandemie deutlich erleichtert. Zusätzlich profitierst du als Geschäftsreisender von einer Krankenversicherung für Auslandsreisen sowie Schutz bei Flug- oder Gepäckverspätung. Im Versicherungspaket sind weitere Versicherungen enthalten, die sich insbesondere für Privatpersonen lohnen.

Mit der American Express Gold Card endlos shoppen

Membership Rewards® Punkte sammeln und profitieren

Für Geschäftsreisende und Privatpersonen lohnt sich besonders das System der Membership Rewards® Punkte. Mit jeder Kreditkarten-Zahlung landen hier Punkte auf deinem Punktekonto. Das rentiert sich insbesondere bei kostspieligen Einkäufen und zahlreichen Reisen. Denn je höher der Umsatz, desto höher auch der Punkte-Gewinn.

Was kannst du von den Membership Rewards® Punkten erwarten? Die Punkte des American-Express-Systems lassen sich sehr vielfältig einsetzen. Du kannst sie neben Reisen und Sachprämien auch für Gutscheine und Restaurantbesuche ausgeben – oder gar für den guten Zweck. Und selbst der Einkauf im Supermarkt lässt sich mit gesammelten Punkten bezahlen. Zudem können vor allem Privatpersonen von den vielfältigen Vergünstigungen und Zugängen zu exklusiven Events profitieren. Je nach Branche kann sich das auch für Geschäftskunden lohnen.

American Express Platinum Card: Hierfür lohnt sie sich

Die Kosten der American Express Platinum Card liegen über denen der Gold-Version: Hinter der monatlichen Gebühr von 55 Euro steckt allerdings auch eine Vielzahl an Leistungen. An der Höhe der Gebühr lässt sich auch die Zielgruppe erkennen. Die Platinum Card ist die Kreditkarte der Wahl für alle Vielflieger – was zumeist vermehrt auf Business-Kunden zutrifft. Wie auch bei der Gold Card, kommt bei ihrer silberfarbenen Schwester ein vielversprechendes Bündel aus Reiseversicherungen zum Einsatz.

Auch alle Platinum-Kunden profitieren von den Membership Rewards® Punkten. Diese lassen sich genauso wie mit der Gold Card in zahlreiche Prämien umwandeln. Hier zählt ebenfalls: Je höher die Umsätze mit der Kreditkarte, desto eher lohnen sich die Membership Rewards® Punkte. Hinzu kommen mit der Platinum Card weitere Vorteile für die eine oder andere Reise. Von Lounge-Aufenthalten, über Park-Service bis hin zu Guthaben für den Taxi– und Limousinenservice Sixt ride. Hier kommen Reisende mit Komfort-Anspruch auf ihre Kosten.

Platinum Card für hohe Umsätze

Ob sich eine Platinum Card von American Express für dich lohnt, überprüfst du beispielsweise so: Frage dich zunächst, inwiefern du von den jeweiligen Vorzügen Gebrauch machen kannst. Hast du regelmäßig hohe Karten-Umsätze, bist ein Vielreisender oder eine Vielreisende? Dann kann sich die Kreditkarte rentieren. Außerdem solltest du beachten, dass du noch bis zum 16. Juni 2021 ein Startguthaben in Höhe von 250 Euro erhältst. Nebeneffekt außerdem: Es landet ein Gewinn-Los von dir im Los-Topf, welches dir die Chance auf eine Million Membership Rewards® Punkte sichert.

Solltest du durch die Kreditkarte die Kosten für andere Reiseversicherungen einsparen, ist die Monatsgebühr schnell ausgeglichen. Auch durch die weiteren Vorteile lassen sich die Gebühren bei genauem Hinsehen ausgleichen. Ein Kostenüberschlag schafft dabei meist ein wenig mehr Klarheit.

Vorteile genießen mit der American Express Platinum Card

Gold oder Platinum – das Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Gold Card bietet sich vor allem für Geschäftsreisende und Privatpersonen mit kostenintensiven Ausgaben oder häufigen Reisen an. Die Platinum Card ist die richtige Kreditkarte für alle Vielflieger und Vielreisende – und erfüllt höhere Ansprüche in puncto Komfort und Luxus. Sind dir Extras wie Aufenthalte in einer Flughafen-Lounge weniger wichtig und möchtest du lediglich von Reiseversicherungen und Punkten profitieren, ist die Gold Card für dich die bessere Wahl. Möchtest du jedoch den vollen Umfang an Vorteilen genießen und kannst von Reiseguthaben, Concierge-Service sowie Lounge-Zugängen Gebrauch machen? Dann solltest du dich für die Platinum Card entscheiden. Kurzfristig bietet die Platinum Card das höhere Startguthaben.

Vom Versicherungsschutz sowie dem Bonuspunkte-Programm profitieren sowohl Gold- als auch Platinum-Card-Besitzer. Auch über einen zuverlässigen Service durch American Express können sich grundsätzlich alle Zielgruppen freuen. Denn hier gibt’s Schutz und verlängertes Rückgaberecht für Einkäufe, Telefon-Service rund um die Uhr sowie unlimitierte Ausgaben.