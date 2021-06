Amex App: So hast du all deine Finanzen immer im Blick

Die Amex-App kannst du ganz einfach über den App Store (iOS) oder Play Store (Android) herunterladen. Dabei ist sie schnell eingerichtet: Einfach deine Karten scannen und schon kann’s losgehen. Eine zentrale Funktion bildet die Live-Übersicht aller Umsätze und sonstiger Transaktionen. Hast du gerade mit einer deiner Karten eingekauft, so hast du mit der App unmittelbar all deine Ausgaben bei der Hand.

Bezahlen mit Punkten – direkt per App

Was kann die Amex App außerdem? Als Amex-Kunde kannst du vom System der Membership Rewards® Punkte profitieren. Du sammelst sie mit jedem Einkauf und sie bieten dir zahlreiche Einlöse-Möglichkeiten – unter anderem für Reisen oder hochwertige Sachprämien. Die App kann dir hierbei sehr behilflich sein. Denn hier findest du nicht nur deinen aktuellen Punktestand, sondern du kannst auch direkt über die App mit deinen Punkten im Supermarkt oder online einkaufen. Dadurch hast du alle Funktionen in nur einer Anwendung und sparst dir den lästigen Wechsel zwischen verschiedenen Apps.

Mit zahlreichen Angeboten von American Express lässt sich eine Menge Geld sparen. Auch hier unterstützt dich die App – denn sie bringt dich immer auf den neuesten Stand, was aktuelle Angebote angeht. Hier findest du von Zeit zu Zeit Vergünstigungen für Mode, Technikprodukte, Genussmittel und vieles mehr. Über die Amex App kannst du die Angebote auch gleich aktivieren und einlösen.

Wenn du möchtest, kann die App auch dein mobiles Reisebüro werden. Denn hierüber lassen sich ganz einfach Flüge, Hotels und Mietwagen buchen – die du nebenbei bemerkt auch teilweise mit gesammelten Membership Rewards® Punkten bezahlen kannst. Auch die nächste Flughafen-Lounge machst du mit der Amex App schnell ausfindig und kannst dich als Platinum-Kunde über exklusiven Zutritt freuen.

Amex App: Für deine Sicherheit ist gesorgt

Die Amex App bietet dir auch einige Vorteile für den Notfall. Sollte eine deiner Karten einmal gestohlen werden oder verloren gehen, kannst du sie schnell und komfortabel über die App sperren. Und wenn du zur Gruppe der vergesslichen Menschen gehören solltest, bietet dir die App praktische Hilfestellung. Hast du deine PIN vergessen, kannst du einfach in deiner App nachschauen und sie dir wieder ins Gedächtnis rufen. Zugriff zu deinen sensiblen Daten in der App hast du über Fingerprint, Touch ID oder Face ID – so bist du schnell und frustfrei angemeldet und kannst kein Passwort mehr vergessen.

Tipp zum Schluss: Noch bis zum 16. Juni 2021 erhältst du bei American Express ein starkes Angebot für die Gold Card und Platinum Card. Wenn du eine neue Kreditkarte brauchst, solltest du definitiv einen Blick darauf werfen. Denn für die goldene Karte erhältst du 144 Euro Startguthaben und bei der Platinum Card gibt’s sogar ein sattes Guthaben von 250 Euro. Darüber hinaus haben bis Mitte Juni insgesamt zehn Personen die Chance, eine Million Membership Rewards® Punkte zu gewinnen.