Gigabit-Hammer: So greift O2 jetzt Vodafone an

Schon seit mehr als einem Jahr kann O2 Internetleitungen über die Kabel-Infrastruktur von Vodafone vermarkten. Als einziger Anbieter in Deutschland hat O2 Zugriff auf die Leitungen – bislang aber mit einer Datenrate von maximal 300 Mbit/s. Das ändert sich jetzt. Ab dem 3. Mai 2022 vermarktet O2 in über 22 Millionen Kabel-Haushalten Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s. Insgesamt erreicht O2 über das Vodafone-Netz 24 Millionen Kunden.

Gigabit-Anschluss ein Jahr lang für unter 30 Euro

Zum Start der Vermarktung und zur Feier des 20. Geburtstags von O2 startet der Anbieter mit einem echten Kampfpreis. Denn in den ersten 12 Monaten der Vertragslaufzeit kostet der Anschluss mit 1.000 Mbit/s Downstream nur 29,99 Euro monatlich. Zu diesem Preis hat selbst Netzbetreiber Vodafone den Anschluss bisher nicht angeboten. Nach dem ersten Jahr beträgt der reguläre monatliche Preis dann 39,99 Euro. Die diesem Preis ist der Anschluss aktuell auch noch bei Vodafone direkt buchbar – allerdings nur noch bis 9. Mai.

O2 vermarktet aber nicht nur das Netz von O2, sondern kann als einziger Anbieter in Deutschland auf einen ganzen Pool von Anbietern und Technologien zurückgreifen. So macht O2 auch den Kunden, die einen Kabelanschluss von Tele Columbus in der Wohnung liegen haben, ein Angebot. Bis zu 1 Gbit/s Geschwindigkeit gibt es hier für 34,99 Euro in den ersten 12 Monaten, dann dauerhaft für 44,99 Euro. Der Upstream liegt bei bis zu 50 Mbit/s, Anschlusskosten fallen nicht an. Einen Router kannst du ab 5 Euro mieten oder einen passenden DOCSIS 3.1-Router im Einzelhandel kaufen.

Buchst du einen Vodafone-Anschluss im Netz von Vodafone, ist das technisch ähnlich wie bei der Buchung eines VDSL-Anschlusses. Die Leitung selbst kommt weiterhin von Vodafone. Vodafone sammelt die Daten ein und übergibt sie an Übergabepunkten an O2. Der Backbone, der zum Einsatz kommt, ist der von Telefónica Deutschland. Allerdings: Ist das Vodafone-Kabelnetz überlastet, so ändert auch ein Wechsel zu O2 nichts an der Situation. Die Überlastung tritt auf der letzten Meile auf, an der sich nichts ändert.

Weitere Aktionsangebote

Die Gigabit-Tarife in den Ausbaugebieten von „Unsere Grüne Glasfaser“ und Wilhelm.Tel (Glasfaser) sind unverändert ab 69,99 Euro monatlich verfügbar. Die Telekom-Glasfaseranschlüsse vermarktet O2 noch nicht. Zwar besteht ein Vertrag zwischen Telekom und Telefónica, allerdings scheinen die letzten Schnittstellen und Details noch offen.

Die Vermarktung von zahlreichen Anschlusspartnern und Anschlussformen macht O2 zu dem Anbieter, der nach eigener Darstellung die größte Internet-Reichweite in Deutschland hat. Es ist (nahezu) egal, welcher Anbieter technisch deine Wohnung versorgt – O2 kann dir oftmals einen Tarif anbieten. Denn neben den schon genannten Anbietern und den DSL– und VDSL-Leitungen der Telekom gibt es auch weitere Kooperationen mit regionalen Anbietern wie EWE Tel und Westenergie Breitband. Die Tarife sind – egal ob VDSL, Kabel oder LTE – in aller Regel identisch. Mit der aktuellen Geburtstagsaktion weicht O2 dies erstmals auf und differenziert den Preis nach Anbietern, über die man die Leitung schaltet.