Gewinnspiel: Zwei Sonos Roam im Wert von 360 Euro zu gewinnen

Sonos Roam ist ein echter Hybrid-Lautsprecher. Einerseits kannst du ihn als vollwertigen Lautsprecher innerhalb deines Sonos-Multiroom-Systems einsetzen. So bekommst du deine Lieblingsmusik per WLAN auch in die Räume, wo sich kein eigener Lautsprecher lohnt. Per Tastendruck kannst du dir Musik von anderen Sonos-Boxen quasi „to go“ auf die Sonos Roam ziehen und mitnehmen. Natürlich funktioniert das ganze auch umgekehrt.

Perfekt ist der Roam auch, um gute Musikqualität auf Terrasse, Balkon oder in den Garten zu bekommen. Einzige Voraussetzung: Dein WLAN-Netz muss dort verfügbar sein. Doch hast du einmal kein WLAN oder willst du den Sonos Roam mitnehmen in den Park oder ins Hotel, ist auch das kein Problem. Verbinde einfach dein Smartphone mit dem Sonos Roam per Bluetooth und schon wird der Multiroom-Speaker zu einer Bluetooth-Box.

Auch in unserem Test hat der Sonos Roam gut abgeschnitten. Vor allem für all jene Nutzer, die ohnehin schon auf Sonos setzen, ist der Roam eine perfekte Ergänzung des Systems.

Zusammen mit MediaMarkt verlosen wir jetzt zwei Sonos Roam in Schwarz, sodass du dir sogar ein Stereo-Set aufbauen kannst. Der Wert: Knapp 360 Euro.

