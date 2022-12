Gaming: Die lustigsten Spiele-Reviews des Jahres

Steam ist der größte Gaming-Store überhaupt. Mit einer Auswahl an über 50.000 Spielen, die stetig wächst, sind Reviews ein wichtiger Bestandteil des Stores. Sie helfen Spielern dabei, zu entscheiden, in welches Spiel sie Geld und Zeit investieren wollen. Die meisten Reviews sind dabei informativ und vollgepackt mit wichtigen Infos. Hier zeigen wir dir jedoch nicht solche Bewertungen, sondern die lustigsten, die Steam zu bieten hat.

Zeitaufwendige Charaktererstellung

Viele Videospiele geben Spielern heutzutage die Möglichkeit, einen eigenen Charakter zu erstellen. Manche Spiele gehen dabei sehr ins Detail und lassen dich deinen Charakter ganz an deine Wünsche anpassen. Für viele ist dies ein sehr zeitaufwendiger Prozess, denn sie müssen ihren Charakter in jeder Hinsicht perfektionieren. Manch einer verbringt gar Stunden damit, den perfekten Charakter zu erstellen.

Manche Spieler wollen jedoch nicht sich selbst in Spielen erstellen und stattdessen in andere Rollen eintauchen. Laut manchen Reviews ist dies der Fall bei „Farming Simulator 19“, den manche Spieler nur spielen, um sich wie Jeremy Clarkson zu fühlen. Jeremy Clarkson ist bekannt aus den Serien Top Gear und Clarkson’s Farm. Die Beweggründe anderer User, das Spiel zu mögen, erscheinen hingegen etwas paradoxer.

Kritik, aber lustig verpackt

In einem Kommentar haben wir bereits darüber geschrieben, warum unfertige Spiele aktuell eines der größten Probleme der Gaming-Industrie sind. Bei Spielern scheint mittlerweile die Geduld für unfertige Spiele am Ende angekommen zu sein, was sich in den Bewertungen der betroffenen Spiele ablesen lässt.

Der User „Ronin“ macht in einem Review zu „Cyberpunk 2077“ bekannt, dass er das Spiel, anders als der Entwickler CD Projekt Red, fertiggebracht hat. Auch auf der Seite des neuen „Call of Duty: Modern Warfare II“ finden sich massenhaft Reviews, die den Zustand des Spiels kritisieren. Ein User ist in seinem Review besonders kreativ geworden.

Among Us und Stray

Sowohl „Among Us“ als auch „Stray“ sind Spiele, die eine Zeit lang besonders von Spielern gehyped wurden. Aus diesem Hype gingen auch einige, sehr lustige Reviews hervor. So zitiert beispielsweise ein Nutzer namens „obeeno“ in seinem Review eine bekannte Szene aus dem Film „The Room“, um zu verdeutlichen, wie frustrierend er das Spiel findet. Eine andere Userin berichtet, dass „Among Us“ ihr Leben zwar nicht verbessert hat, das Spiel aber trotzdem ziemlich gut ist.

Die Bewertungen von „Stray“ sind voller Katzen-Memes und Usern, die ihr persönliches Highlight am Spiel loben: die Katze. Ein User hat jedoch einen etwas anderen Weg eingeschlagen und statt einem Review, ein Rezept für Jägermeister Muffins mit Steam-Usern geteilt. Ob das Rezept funktioniert, konnten wir leider nicht prüfen.