Games with Gold: Gratis Xbox Games im Oktober

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im Oktober wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahinter steckt, erfährst du hier.

Jetzt kostenlos: Windbound

Hast du Angst davor, auf hoher See verloren zu gehen? Wenn ja, dann ist dieses Spiel vielleicht nichts für dich. In Windbound spielst du nämlich als Kara, die auf hoher See von ihrem Stamm getrennt wird und jetzt um ihr Überleben kämpft. Sie ist jedoch eine junge Kriegerin, die keinesfalls aufgibt und bis zum Ende kämpft.

Auf deiner Reise entdeckst du Geheimnisse, die eine düstere Vergangenheit enthüllen und deine Sicht auf die Welt maßgeblich verändern. Findest du trotzdem deinen Weg nach Hause? Das Spiel ist vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober kostenlos für Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

Kannst du auf hoher See überleben?

Bald kostenlos mit Games with Gold: Bomber Crew Deluxe

Von den Tiefen des Ozeans geht es nun aufwärts in den Himmel. In Bomber Crew Deluxe übernimmst du die Kontrolle über Militärflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg und versuchst, die Geschichte zu verändern. Du musst nicht nur dein Ziel erreichen, sondern auch das Überleben deiner Crew sichern. Von überall drohen die Gefahren und Feinde, die es auf dich abgesehen haben.

Auch die Natur kann dir mit schlechtem Wetter einen Strich durch die Rechnung machen und dein Flugzeug sogar zum Absturz bringen. Kannst du deine Mission trotzdem erfolgreich beenden? Das Spiel ist ab dem 16. Oktober bis zum 15. November kostenlos für Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.