Freu dich auf Fitness am Morgen & gewinne eine HUAWEI Watch 4 Pro Smartwatch

Fitness und Sport sind Themen, mit denen sich groß und klein – mal mehr, mal weniger gerne – beschäftigen. Wir bei inside digital befassen uns natürlich ebenfalls immer wieder damit: Immerhin hat unser Motto Freu dich auf Morgen auch vor der Fitness keinen Halt gemacht. Diese beschränkt sich dank cooler Apps, nützlichen Gadgets und spaßigen VR-Games nämlich schon länger nicht mehr auf schnöde Sporthallen. Vor allem Smartwatches sind dabei stets eine tolle Alltagshilfe, die dir neben Fitness-Funktionen auch viele weitere Komfort- und Gesundheits-Features liefern. Die HUAWEI Watch 4 Pro vereint all dies in einem äußerst schicken Design – und ebenjene Smartwatch kannst du dir heute in unserem Gewinnspiel sichern.

Schick, fit & smart: Freu dich auf diesen tollen Helfer am Handgelenk

Mit der HUAWEI Watch 4 Pro schnallst du dir ein tolles Gadget ums Handgelenk. Bereits auf den ersten Blick macht die Smartwatch im schlichten Schwarz einen tollen Eindruck. Doch selbstverständlich werden dir auch noch zahlreiche smarte Funktionen geboten: Von Gesundheits-Features wie einem EKG und einer Schlafüberwachung bis hin zu Fitness-Funktionen für über 100 Sportarten. Obendrein ist die Smartwatch wasserdicht bis zu 5 ATM und nach IP68 gegen Untertauchen geschützt, womit die Uhr ebenso problemlos beim Schwimmen getragen werden kann.

Bei uns kannst du dir die HUAWEI Watch 4 Pro jetzt kostenlos im Gewinnspiel sichern. Und das Beste: Heute gibt es gleich zwei Gewinner – deine Gewinnchance hat sich also mal eben so verdoppelt! Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall.

→ Gewinne heute eine HUAWEI Watch 4 Pro

Freu dich auch ohne Gewinn: Exklusiver Gutschein-Code für weitere Smartwatches

Doch keine Panik: Auch wenn du heute kein Glück bei unserem Gewinnspiel haben solltest, kannst du günstig an eine hochwertige Smartwatch von HUAWEI kommen. Über unseren exklusiven Gutscheincode AINSIDEDIGITAL20 holst du dir nämlich satte 10 Prozent Rabatt auf die HUAWEI Watch GT 3 Pro und WATCH GT 3 Serien. Dadurch bekommst du die Pro-Variante bereits ab 269 Euro. Dank einer aktuellen Sommerverkaufsaktion legt HUAWEI aktuell auch noch ein kostenloses Sportarmband sowie auf Wunsch eine Körperfettwaage für nur 1,99 Euro obendrauf. Fernab von Smartwatches kannst du unseren exklusiven Code AINSIDEDIGITAL20 übrigens ebenfalls beim Kopfhörer-Sortiment von HUAWEI verwenden.

FREU DICH AUF MORGEN & GEWINNE TÄGLICH TOLLE PREISE

Und wenn die HUAWEI-Geräte nichts für dich ist – freu dich einfach auf morgen, denn diese Woche (vom 31. Juli bis zum 6. August) gibt es täglich eine neue Gewinnspiel-Chance inklusive großartiger Preise für dich!

Schaue dafür einfach täglich auf unserer Website vorbei und nimm hier am Gewinnspiel teil. Insgesamt gibt es so zunächst die Chance auf sieben starke Gewinne. Unsere treusten Mitspieler können am Ende jedoch auch noch einen Bonus-Preis einsacken. Durch jede Teilnahme am Gewinnspiel gibt es nämlich einen Stempel auf deine individuelle Treue-Stempelkarte. Sammle hiervon mindestens fünf Stück und hol dir so die Chance auf den finalen Preis. Was die kommenden Gewinne sind, verraten wir aber jetzt natürlich noch nicht. Lass dich also überraschen, schau täglich vorbei und „Freu dich auf Morgen“.