Nachfolger für Apple Watch: Neues Zubehör könnte die Smartwatch ersetzen

Fitness-Tracker gibt es seit Jahren in verschiedenen Formen. Der offensichtlichste ist eine Smartwatch wie die Apple Watch. Hinzu kommen Fitness-Bänder, die üblicherweise ein gutes Stück günstiger sind. Im Bereich der Wearables gibt es noch eine weitere Kategorie, für die zuletzt Samsung eine Neuheit angekündigt hat. Laut Berichten der Electronic Times arbeitet auch Apple an einem smarten Ring. Hinweise für die Entwicklungen seien unter anderem Patente des iPhone-Herstellers in diesem Bereich.

Apple Ring: Eine bequemere Alternative zur Smartwatch?

Während Samsung den Galaxy Ring im Januar angekündigt hat, gibt es von Apple selbst keine offiziellen Informationen über ein zukünftiges Produkt in dieser Form. Laut der Electronic Times arbeitet der iPhone-Hersteller jedoch bereits seit langer Zeit an der notwendigen Technik. „Da Apple seit Jahren kontinuierlich Patente im Zusammenhang mit intelligenten Ringen veröffentlicht, scheint es, dass die Vorentwicklung für die Kommerzialisierung unmittelbar bevorsteht“, so ein Branchen-Insider.

Welche Features ein smarter Ring von Apple genau bieten wird, ist bislang unklar. Ein Blick auf die Konkurrenz erlaubt aber zumindest einige Vermutungen. So bietet der aktuelle Platzhirsch in dieser Kategorie, der Oura-Ring, einen umfassenden Gesundheits- und Fitnesstracker. Er sammelt unter anderem Informationen über deinen Schlaf, Herzfrequenz, Körpertemperatur und etwaigen Stress. Es ist aber auch denkbar, dass Apple dank NFC ein kontaktloses Bezahlen mit dem Ring erlauben könnte.

Als einer der Vorteile für einen Ring erwähnt der Bericht ein bequemeres Tragen, als es bei einer Smartwatch der Fall ist. Aber auch bei der Akkulaufzeit könnte dieser eine Apple Watch übertrumpfen. Ein Oura Ring kann laut dem Unternehmen beispielsweise mit einer Ladung für bis zu sieben Tage genutzt werden.

Zu Samsungs Galaxy Ring werden wir vermutlich Ende Juli mehr erfahren. Dann soll ein weiteres Unpacked-Event stattfinden. Die Massenfertigung beginnt angeblich im zweiten Quartal. Details zu den Kosten gibt es allerdings noch nicht. Die Preise für einen Oura-Ring beginnen bei rund 300 US-Dollar. Hier wird allerdings ein Abo fällig, wenn du alle Features nutzen willst. Dies kostet rund 6 US-Dollar im Monat. Die Ankündigung dieses Abos im vergangenen Jahr sorgte für Kritik an dem Unternehmen.

Laut Electronic Times soll der globale Markt für die intelligenten Ringe von 20 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 197,03 Millionen im Jahr 2031 wachsen. Das jährliche Wachstum soll durchschnittlich bei 28,9 Prozent liegen.