Filmtipp zum Wochenende: Dieser Superheld kehrt auf den Bildschirm zurück

Unlängst ist Ende des vergangenen Jahres der neueste Spider-Man-Film „No Way Home“ in die Kinos gekommen. In diesem ist Tom Holland in der Hauptrolle zu sehen. Doch nicht für jeden ist die Neuinterpretation die richtige. Anfang des neuen Jahrtausends glänzte der noch junge Tobey Maguire als freundliche Spinne von nebenan und rettete die Welt. Auch das Marvel-Universum war noch sehr viel einfacher gestrickt. Jetzt kannst du noch einmal in die Anfänge von „Spidey“ tauchen und „Spider-Man“ streamen.

Spider-Man: Das war die Geschichte 2002

Peter (Tobey Maguire) ist ein Typ wie jeder andere auch – vielmehr ein Außenseiter, der in Harry (James Franco) auch seinen besten wie auch einzigen Freund gefunden hat. Doch das Blatt wendet sich, als Peter mit seiner Schulklasse einen Ausflug macht. Dort wird er von einer genetisch manipulierten Spinne gebissen, die ihm Superkräfte verleiht. Kraft, Geschwindigkeit und Wendigkeit sind fortan Eigenschaften, die für Peter keine Fremdwörter mehr sind. Doch das birgt auch Gefahren – vor allem, wo Peter sein neues Dasein noch entdecken muss. Als sein Onkel Ben (Cliff Robertson) bei einem Raubüberfall ums Leben kommt, findet Peter alias Spider-Man seine Berufung: Die Menschheit vor dem Bösen retten.

Seine Gegenspieler lassen nicht lange auf sich warten: Nicht nur Harrys Vater Norman (Willem Dafoe) mutiert zum Grünen Kobold. Auch der teuflisch-geniale Dr. Octopus (Alfred Molina) und Onkel Bens Mörder (Thomas Haden Church), der sich zum Sandmann verwandelt, halten Spider-Man in Atem.

Nicht zu vergessen ist Mary Jane (Kirsten Dunst), Peters Jugendliebe, die er nicht vergessen kann. Gefangen zwischen Superheldentum und Liebe versucht Spidey, alles unter einen Hut zu bekommen. Zu allem Überfluss ergreift das Böse zuletzt die Macht über Peter. Ob er es schafft, sich zu befreien und die Welt sowie Mary Jane zu retten?

Das brauchst du für deinen Film-Marathon

Verfügbar ist die Superheldengeschichte aktuell bei Amazon Prime Video. Hast du ein Abo, kannst du die Filme ohne Zusatzkosten streamen. Ansonsten kannst du den Streaming-Dienst für 30 Tage kostenlos ausprobieren. Du findest alle drei Teile von „Spider-Man“ mit Tobey Maguire in der Hauptrolle. Teil 2 gibt es sogar in der Extended Version (135 Minuten).