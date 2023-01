Kultfilm landet bei Disney+: Dieser Superheld ist absolut kein Draufgänger

Marvel ist momentan in aller Munde und möglicherweise so bekannt wie nie. Das liegt unter anderem daran, dass vor allem Disney+ das Universum rund um die Superhelden mit vielen neuen Serien befeuert und die Geschichten erweitert. Davon abgesehen: Von den Serien erreichen vor allem die Filme ein breites Publikum, auch im Kino. Zu diesen Blockbustern gehört nicht nur „Black Panther: Wakanda forever“, sondern nach wie vor auch der Streifen „Daredevil“.

Daredevil: Diese Geschichte wird im Actionstreifen erzählt

Bekanntermaßen unterteilt sich das Marvel-Universum in verschiedene Phasen auf. In diesem Jahr wird die fünfte Phase von „Black Panther: Wakanda forever“ eröffnet. „Daredevil“ ist zwar ebenfalls ein Marvel-Film, ordnet sich aber noch vor der ersten Phase ein, die 2008 startete. Denn der Superheldenfilm ist bereits von 2003. Nichtsdestotrotz ist die Figur auch 20 Jahre später nicht weniger beliebt.

Denn Daredevil alias Matt Murdock (Ben Affleck) erblindete als Kind, als er mit radioaktiv verseuchtem Müll in Berührung kam. Doch obwohl er nichts sehen kann, hat das seinen anderen Sinnen nicht geschadet – im Gegenteil: Sie sind außergewöhnlich scharf und ermöglichen ihm, durch New Yorks Betonschluchten zu wandern. Seine Einschränkung hält Matt nicht davon ab, auf der Karriereleiter nach oben zu klettern: Arbeitet er tagsüber als Anwalt, verwandelt er sich nachts in den Superhelden Daredevil.

Nachts wird der Superheld vor allem von Selbstjustiz angetrieben, denn das mysteriöse Mastermind Kingping (Michael Clarke Duncan)brachte einst Matts Vater um. Er kommt im gefährlich nahe – so nah, dass Kingping sich bedroht fühlt und den irischen Killer Bullseye anheuert (Colin Farrell). Nicht nur Daredevil, sondern auch seine Freundin Elektra (Jennifer Garner) müssen sich in tödliche Gefahr begeben.

Marvel-Film im Stream

Wenig überraschend landet „Daredevil“ jetzt neu wieder bei Disney+. Dort steht er ab sofort im Stream zur Verfügung. Daneben bietet Disney+ auch die gleichnamige Serie, die den Superhelden ein wenig näher beleuchtet.