Disney+ im Januar: Diese Serien & Filme warten im neuen Jahr auf dich

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Mickey Mouse.

Highlights bei Disney+ im Januar 2023

Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

„If These Walls Could Sing“ – ab 6. Januar

Für mehr als 90 Jahre sind die Abbey Road Studios das Herz der Musikindustrie. In diesem Film voller Erinnerungen und Entdeckungen, führt uns Mary McCarthy durch neun Dekaden, um die kreative Magie zu erleben, die es zu dem berühmtesten und am längsten betriebenen Studio der Welt macht. Von Klassik zu Pop, von Filmmusik zu Hip Hop, „If These Walls Could Sing“ erkundet die Bandbreite, Diversität und Genialität der Abbey Road Studios.

Persönliche Interviews zeigen, wie Musiker, Produzenten, Komponisten und die passionierten Techniker und Mitarbeiter der Abbey Road Studios ihre musikalische Sprache und Community gefunden haben, während anschauliche Archiv- und Session-Aufnahmen exklusiven Zugang zu den berühmten, privaten Studios geben.

„Welcome to Chippendales“ – ab 11. Januar

Die umfassende True-Crime-Serie „Welcome to Chippendales“ erzählt die skandalträchtige Geschichte von Somen „Steve“ Banerjee, einem in die USA eingewanderten Inder, der völlig unerwartet der Gründer des weltweit größten Stripper-Imperiums wurde – und sich dabei durch nichts aufhalten ließ.

„Die Biene Maja – Das geheime Königreich“ – ab 13. Januar

Endlich Frühling! Maja erwacht als Erste aus dem Winterschlaf und ist voller Tatendrang. Doch was tun, wenn der gesamte Bienenstock noch tief und fest schläft? Zum Glück lässt das große Abenteuer nicht lange auf sich warten: Eine verletzte Ameise vertraut ihr und Willi eine rätselhafte goldene Kugel an. Sie sollen sie zu einer weit entfernten Ameisenkolonie bringen, deren Überleben von der geheimnisvollen Fracht abhängt.

Schon bald entpuppt sich die Kugel als Ei und eine kleine Ameisenprinzessin schlüpft heraus. Eine große Aufgabe für die Freunde! Um die verlorene Prinzessin zu ihrem Ameisenvolk zu bringen, müssen sie so einige Hindernisse überwinden. Und während Willi sich um das Baby kümmert und dabei eine ganz neue Seite an sich entdeckt, lernt Maja, dass Vertrauen nichts Selbstverständliches ist…

„Extraordinary“ – ab 25. Januar

Willkommen in einer Welt, in der alle über 18 Jahren eine Superkraft entwickeln. Alle außer der 25-jährigen Jen, die immer noch auf ihre Kraft wartet. Jen hat das Gefühl, außen vor zu sein. Ihr Job ist eine Sackgasse und ihr Gelegenheitsfreund Luke ein Nichtsnutz, der nicht die Absicht hat, sich zu binden, was ihre Unsicherheit nur noch verstärkt. Zum Glück hat Jen ihre beste Freundin Carrie, deren unendlicher Optimismus Jen davor bewahrt, in Selbstmitleid zu versinken. Sie teilen sich eine Wohnung mit Carries Langzeitfreund Kash und einem streunenden Kater, der nach einem unglücklichen Vorfall von der Clique Jizzlord genannt wird. Mit etwas Hoffnung und viel Verzweiflung macht sich Jen in dieser verwirrenden Welt auf die Suche nach ihrer möglichen Superkraft.

Alle Neustarts bei Disney+ im Januar im Überblick

4. Januar

Runaway – Staffel 1 (Star)

The French Mans – Staffel 2 (Star)

Star Wars: The Bad Batch“ Staffel 2

6. Januar

Beba (Star)

If These Walls Could Sing

11. Januar

Chasing Waves – Staffel 1 (Disney)

Die Bergretter – Staffel 13 (Star)

Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 2&3 (National Geographic)

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 2 (National Geographic)

Welcome to Chippendales (Star)

13. Januar

The Flagmakers: Die Stars hinter den Streifen (National Geographic)

Retrograde (National Geographic)

The Territory (National Geographic)

Daredevil (Star)

Die Biene Maja – Das geheime Königreich (Star)

18. Januar

Koala Man (Star)

König Shakir recycelt (Star)

Atlanta – Staffel 4 (Star)

The Hardy Boys“ – Staffel 1&2 (Star)

20. Januar

Idina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne (Disney)

25. Januar

NYPD Blue – Staffel 9 (Star)

Extraordinary (Star)

Find me in Paris – Tanz durch die Zeit – Staffel 3 (Star)

27. Januar

Heilstätten (Star)