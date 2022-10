FIFA Uncovered: Netflix zeigt, was viele nicht sehen und wissen wollen

Am 20. November startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Sie gehört wohl zu den am meisten diskutierten, am stärksten kritisierten und provokantesten Sportereignissen seit vielen Jahren. Unzählige Mitarbeiter ließen aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen während des Baus der Stadien ihr Leben, Katar hat die Berichterstattung während der WM zusätzlich eingeschränkt, viele Fans wollen auch deswegen die WM boykottieren. Pünktlich vor Beginn der WM 2022 bringt Netflix nun eine Dokumentation über die FIFA, die ein Blick hinter die Kulissen wirft.

FIFA Uncovered: Diese Serie zeigt einen Blick hinter die Kulissen

Immer mal wieder gerät die FIFA in die Kritik und rückt in den Fokus des öffentlichen Auges. Wie es hinter den Kulissen wirklich zugeht, sieht man in den Medien dann aber nicht. Genau hier schaut die neue Mini-Serie „FIFA Uncovered“ allerdings genauer hin und offenbart, dass hinter dem Sportevent, das Menschen vereinen soll, Betrug, Korruption und Verschwörungen stehen.

Doch wer sind die Menschen hinter diesen Machenschaften? In vier Teilen nimmt „FIFA Uncovered“ Zuschauer uneingeladen mit in den Backstage-Bereich des Fußballverbands und zeigt Funktionäre, Manager und Co. in Aktion. Zu sehen sind viele Archivaufnahmen. Zusätzlich kommen auch Personen außerhalb der FIFA zu Wort, unter anderem die US-Justizministerin Loretta Lynch, der Ex-FBI-Direktor James Comey sowie diverse Journalisten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

In der offiziellen Beschreibung der Mini-Doku heißt es: „Jahrzehntelang konnte die FIFA die Welt mit Fußball vereinen. Aber hinter den Kulissen kann von Fair Play keine Rede sein, denn jeder verfolgt eigene Interessen.“

Explosive Dokumentation kurz vor WM 2022

Für die provokante Dokumentation mit explosivem Material zeichnen sich der BAFTA-prämierte Produzent Daniel Gordon („Hillsborough“), der Oscarpreisträger John Battsek („Searching For Sugar Man“) und Miles Coleman verantwortlich.

„FIFA Uncovered“ startet noch vor der WM 2022 in Katar und ist ab dem 9. November exklusiv bei Netflix zu sehen. Es handelt sich um eine US-Produktion, weswegen der Trailer bislang nur auf Englisch verfügbar ist.