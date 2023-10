Festgeld: Große Autobank zahlt 4,20 Prozent Zinsen

Gute Festgeldkonten gibt es inzwischen einige. Eine echte Top-Verzinsung ist hingegen selten. Neu zu den Banken mit richtig guten Konditionen stößt jetzt die italienische CA Auto Bank. Sie ist Teil der Crédit Agricole Gruppe, einer der größten französischen Geschäftsbanken. Die CA Auto Bank zahlt beim Festgeld ab sofort auf Laufzeiten zwischen 12 und 48 Monaten 4,20 Prozent Zinsen pro Jahr. Attraktiv ist aber auch das Festgeld mit nur sechs Monaten Laufzeit. Hier winkt eine Verzinsung von 4,10 Prozent.

CA Auto Bank: Festgeld mit nur sechs Monaten Laufzeit und 4,10 Prozent Zinsen

Insbesondere mit dem sechsmonatigen Festgeld bietet die CA Auto Bank eine attraktive Alternative zu einem Tagesgeldkonto. Die Mindestanlagesumme liegt bei 5.000 Euro, in der Spitze ist eine Verzinsung bis zu einer Summe von 1.000.000 Euro möglich. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass nicht nur die italienische Autobank mit einer derart guten Verzinsung um Kunden wirbt. Auch Klarna bietet über das App-basierte Festgeld+ derzeit eine Verzinsung in Höhe von 4,10 Prozent bei nur sechs Monaten Laufzeit an – schon ab 1 Euro und bis zu einer Summe in Höhe von 500.000 Euro.

Die nachfolgenden Tabellen geben dir einen Überblick zu den aktuell besten Festgeld-Angeboten mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten; nutzbar per Direktanlage bei der jeweiligen Bank und unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung.

Festgeld mit 12 Monaten Laufzeit

Festgeld mit 24 Monaten Laufzeit

Alternative Tagesgeld

Nachteil eines Festgeldkontos: Du musst dein Geld für einen von dir gewählten Zeitraum verbindlich anlegen und kannst bei Bedarf in aller Regel nicht vorzeitig über deine Ersparnisse verfügen. Das ist beim Tagesgeld anders. Hier kommst du bei Bedarf jederzeit an dein Geld und kannst es für Investitionen nutzen. In der Spitze sind beim Tagesgeld aktuell Verzinsungen von 4,02 Prozent möglich. Dir wird zum Beispiel per E-Mail eine Rendite von 5 Prozent und mehr versprochen? Vorsicht! Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich dabei um betrügerische Angebote handelt.

