Festgeld: Erster Anbieter zahlt mehr als 4,3 Prozent Zinsen

Diese neuen Festgeld-Konditionen haben es in sich. Denn sie stellen eine neue Top-Verzinsung dar. Klarna bietet allen Neukunden ab sofort bei einer Laufzeit von nur einem Jahr nämlich einen stark gestiegenen Festgeld-Zins an. Der Anbieter springt damit auf die ersten beiden Plätze im großen Festgeld-Vergleich von inside digital. Denn nicht nur das klassische Festgeld-Angebot wird ab sofort mit einer besseren Rendite ausgestattet, sondern auch das noch attraktivere Angebot Festgeld+ auf Basis einer App-Nutzung.

Klarna Festgeld und Klarna Festgeld+: Die Zinsen steigen

Entscheidest du dich für ein klassisches Festgeld-Konto bei Klarna mit einer Laufzeit von zwölf Monaten, winkt dir ab sofort eine Verzinsung in Höhe von 4,25 Prozent pro Jahr. Abgesichert durch die staatliche schwedische Einlagensicherung bis zu einem Betrag in Höhe von 1.050.000 schwedischen Kronen; umgerechnet rund 90.000 Euro. Kontoführungsgebühren gibt es beim Klarna Festgeld nicht, die Eröffnung des Kontos ist über jeden gängigen Browser in einem Online-Formular möglich.

Entscheidest du dich hingegen für das Klarna Festgeld+ findet die Eröffnung des Kontos und die Verwaltung nicht über die Webseite von Klarna, sondern über die zugehörige App statt. Dafür bekommst du am Ende der einjährigen Laufzeit Zinsen in Höhe von sogar 4,33 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Anders als beim Klarna Festgeld ist beim Klarna Festgeld+ über die App auch einen Freistellungsauftrag hinterlegen.

Wichtig: Du musst dein Festgeldkonto bei Klarna mindestens drei Werktage vor Laufzeitende kündigen. Sonst wird das von dir bei Klarna geparkte Geld erneut für den ursprünglich ausgewählten Anlagezeitraum fest angelegt – zu den dann gültigen Konditionen. Die Mindestanlage beim Klarna Festgeld liegt bei 5.000 Euro, beim Klarna Festgeld+ bei nur 1 Euro. In der Spitze ist eine Verzinsung bis zu einem Betrag in Höhe von 500.000 Euro möglich. Eine Kündigung vor Laufzeitende ist nicht möglich.

Festgeld-Angebote im Vergleich

Die aktuell besten Festgeld-Angebote, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank mit einem Jahr Laufzeit nutzen kannst, kannst du über die nachfolgende Tabelle einsehen. In unserem Festgeld-Ratgeber haben wir dir auch alle Angebote zusammengetragen, die du mit einer Laufzeit von zwei Jahren nutzen kannst.

Tagesgeld als Alternative

Möchtest du dein Geld nicht langfristig auf einem Festgeldkonto parken, lohnt sich für dich gegebenenfalls eher ein Blick auf die aktuell besten Tagesgeld-Angebote. Denn dort kannst du jederzeit über das von dir angelegte Geld verfügen, ohne auf lange Fristen achten zu müssen.

