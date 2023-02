Es ist so weit: Das Handy wird neu erfunden

Als aus dem Handy ein Smartphone wurde, hat sich vieles verändert. Das Gerät, das wir bis heute Handy nennen, steht im Mittelpunkt unseres Lebens und Handelns. Für viele ist es eine Schaltzentrale, eine Fernbedienung für alles. Doch kann sich das Smartphone noch einmal verändern? Das ist für die meisten Handynutzer unvorstellbar. Doch es gibt Hersteller, die der Zukunft des mobilen Computers, der in jede Hosentasche passt, auf der Spur sind. Auch Motorola.

Überlebt und das Handy ein zweites Mal neu erfunden?

Ja, Motorola. Der Hersteller, der das Handy praktisch in den 70er-Jahren erfunden hat, lebt. Es gab eine Zeit, da spielte Motorola nahezu keine Rolle mehr auf dem Handymarkt. Doch jetzt ist das amerikanischere Unternehmen aus Chicago endgültig zurück. Mit grandiosen Smartphones der Spitzenklasse für vergleichsweise wenig Geld, versuchen die Amerikaner Samsung, Apple oder Xiaomi die Stirn zu bieten. Und es gelingt. Motorola hat die schwere Phase überlebt und arbeitet an revolutionären Projekten wie eben der Neuerfindung des Handys. Man nennt es Rollable. Zu Deutsch also etwa so viel wie: Das Rollhandy. Doch was ist es?

Handy von Motorola mit ausfahrbarem Display

Nun, es ist ein Smartphone, dessen Display sich auf Knopfdruck vergrößert. Wie von Zauberhand schaltet sich ein Motor ein und lässt den Bildschirm wachsen. Hat man zunächst ein kompaktes Handy in der Hand, ist das Gerät einen Knopfdruck später deutlich größer. Man kennt es von Fernsehern von LG und es funktioniert wie eine Jalousie. Braucht man mehr Displayfläche, um etwa zwei Anwendungen untereinander laufen zu lassen, drückt man einen Knopf, und ein Motor schiebt Teile des Displays, die sich im Inneren des Handys befinden, nach oben. So wird aus einem kompakten Smartphone, das man problemlos mit einer Hand bedienen kann, ein Gerät mit großem Display, auf dem man sich Filme ansehen oder mehrere Apps gleichzeitig neben- beziehugsweise untereinander geöffnet haben kann.

Zusammengefahren links und auseinandergefahren rechts

Wer macht das Rennen?

Ob der Handynutzer so etwas braucht und will? Das wird sich erst noch zeigen müssen. Denn zeitweilig galt auch das faltbare Smartphone als das Handy der Zukunft. Nun ist dieses bereits seit einigen Jahren im Handel erhältlich. Schaut man sich aber in der Straßenbahn oder der Fußgängerzone um, wird man nicht viele solcher Modelle zählen.

Das, was Apple 2007 auf den Markt brachte, hat bis heute Bestand. Auch, wenn das Smartphone ein wenig größer geworden ist. Doch Handyhersteller wie Motorola arbeiten an der Zukunft des Handys. Ob es aber wirklich dieses Gerät, was bislang nur als Konzept existiert, schafft, muss sich noch zeigen. Vielleicht wird es doch wieder Apple sein, die das Handy ein weiteres Mal neu erfinden. Warum aber nicht Motorola, die es bereit in den 70ern geschafft haben.