Erste Beweise: Das sehen wir bald von Apple

Das Frühjahr war in der Vergangenheit regelmäßig ein Termin für neue Geräte aus Cupertino. Nun bahnt sich offenbar in diesem Jahr erneut ein weiteres Apple-Event an. Weitere Hinweise darauf zeigen sich jetzt in der Datenbank der Eurasian Economic Commission. Wie MacRumors in Berufung auf Consomac berichtet, hat Apple eine Reihe von neuen Modellnummern registriert. Diese weisen auf neue iPhones und iPads hin.

Apple-Event: Neue iPhones und iPads gesichtet

In der Datenbank wurden drei neue Modellnummern für Apples iPhone entdeckt: A2595, A2783 und A2784. Die neuen iPads sollen die Nummern A2436, A2696, A2759, A2437, A2591, A2757, A2761 und A2766 tragen. Genauere Details lassen sich aus den Einträgen jedoch nicht erkennen, es ist lediglich die Rede von „Smartphone“ oder „Tablet“, respektive iOS 15 und iPadOS 15. Auf Basis der bisherigen Gerüchte ist es aber einfach zu erkennen, worum es sich bei den neuen Geräten handeln könnte. So ist eine Vorstellung eines neuen iPhone SE und iPad Air sehr wahrscheinlich.

In der Vergangenheit erschienen neue Einträge in der Datenbank häufig rund drei Monate vor der öffentlichen Präsentation der entsprechenden Produkte. Das erste Apple-Event des Jahres wird derzeit im März oder April erwartet – der Zeitraum würde also passen.

Das steht wohl bevor

Das aktualisierte iPad Air 5 wird sich voraussichtlich an den technischen Daten des aktuellen iPad mini orientieren. So wird vermutlich Apples A15-Chip vertreten sein. Hinzu kommt wohl die Unterstützung von 5G-Netzen.

Denkbar ist des Weiteren die Unterstützung von Apples „Center Stage“, im deutschen „Folgemodus“ genannt. Dies ermöglicht die Ultraweitwinkelkamera in der Front in Kombination mit der dazugehörigen Software die Erkennung von Personen. Du bleibst damit automatisch in der Bildmitte, wenn du beispielsweise FaceTime-Anrufe nutzt. Setzt sich jemand neben dich, zoomt die Kamera heraus. Wenn jemand das Bild verlässt, zoomt sie wieder nur auf dich.

Beim Update des iPhone SE erwarten wir derzeit nur eine vergleichsweise kleine Frischzellenkur. Änderungen am Äußeren soll es auch hier nicht geben. Dafür soll Apples Einsteiger-iPhone aber ebenfalls 5G unterstützen und einen neuen Prozessor erhalten. Das nächste große Update des SE soll erst im Jahr 2023 oder 2024 erscheinen. Erst dann wird es angeblich ein Update am Design erhalten.