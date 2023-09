Endlich Konkurrenz: Dieses Handy könnte Samsung einheizen

Samsung ist mittlerweile innerhalb des Android-Segmentes fast konkurrenzlos unterwegs. Lediglich Xiaomi und Motorola können noch ein wenig Marktanteile auf sich vereinen. Doch Honor ist mittlerweile zurück und nutzt seine Technologie-Abstammung aus dem Hause Huawei, um wieder anzugreifen.

Honor Magic V2 startet weltweit

Jetzt hat man auf der IFA 2023 in Berlin sein neues Honor Magic V2 vorgestellt. Das Foldable ist eine echte Kampfansage an Samsung und bringt alles mit, um den Koreanern Konkurrenz zu machen. Doch ein entscheidendes Detail fehlt bisher.

Das neue Falt-Smartphone wurde schon vor zwei Monaten in China präsentiert. Jetzt folgte die weltweite Veröffentlichung. Somit sind nun die finalen technischen Daten bekannt und in welchen Versionen es nach Europa kommt.

Honor Magic V2

Neben einem leistungsstarken Prozessor von Qualcomm und feiner OLED-Technik beim inneren Display gibt es ein riesiges Außen-Panel und eine auf dem Papier starke Kamerasektion mit drei Sensoren mit zweimal 50 und einmal 20 Megapixeln Auflösung. Neben dem Snapdragon 8 Gen 2 gibt es die GPU Adreno 740 und 16 GB RAM. Beim Speicher gibt Honor die Varianten 256, 512 und 1024 GB an.

Der Akku ist mit 5.000 mAh nicht gerade üppig bestückt und bietet lediglich 66 Watt Schnellladen, ist aber bei Weitem größer als der des Konkurrenten von Samsung. Alle Daten in der Übersicht gibt es in unserem Datenblatt und hier:

Honor Magic V2 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 7,92 Zoll, 2.156 x 2.344 Pixel Arbeitsspeicher 16 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 231 g Farbe Anthrazit, Gold, Violett, Schwarz Einführungspreis Marktstart vrsl. Q4 2023

Entscheidendes Detail: Preis und Marktstart

Was jedoch noch fehlt, und das konnte auch die Präsentation in Berlin nicht klären, ist der Preis und der Marktstart. Für Fans von Klapp-Smartphones dürfte der Preis entscheidend sein. Der, so hoffen die meisten, wird die Preise des Samsung Galaxy Fold 5 deutlich unterbieten. Zur Orientierung: Das Foldable aus Südkorea startet erst bei knapp 1.900 Euro Listenpreis. Auf den Markt, so nimmt die Branche an, wird es noch vor Weihnachten in diesem Jahr kommen. Einen genauen Termin bleibt Honor aber schuldig.