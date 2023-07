Endlich: Diese vier FritzBox-Router bekommen ein Update

Vier auf einen Streich! AVM hat jetzt gleich vier Router mit einem Update auf die neue Firmware-Generation bedacht. Das Update betrifft zwei Kabel-Router, die bisher noch auf einer älteren Software-Generation liefen. Gleichzeitig bekommen auch zwei Router, die du an jedem Anschluss einsetzen kannst, das Update. Sie kommen ohne Modem daher, sind aber ansonsten als vollwertige FritzBox einsetzbar.

Die beiden Kabel-Router 6490 Cable und 6590 Cable gehören zu den Urgesteinen des Kabel-Router-Geschäftes von AVM. Die FritzBox 6490 Cable wurde 2013 vorgestellt, die 6590 Cable stand 2017 erstmals in den Händler-Regalen – übrigens nahezu zeitgleich mit der FritzBox 7590.

Mit dem jetzt bereitgestellten Update bekommen diese Router, die längst nicht mehr aktiv vermarktet werden, nach AVM-Angaben etwa 150 neue Features und Verbesserungen. Zu den wesentlichen gehört ein verbessertes WLAN Mesh, bei dem das Smart Repeating verbessert wurde. Auch im Bereich Smart Home gibt es neue Optionen, Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen. Auch ein neuer Energiesparmodus ist an Bord. VPN per Wireguard hat es jedoch nicht mehr auf diese Router geschafft, wie man dem Changelog entnehmen kann. Vermutlich sind die in die Jahre gekommenen Chips der Router für diese Änderung schlichtweg zu alt.

FritzBox 4040 und 4060 mit Wireguard

Anders sieht das bei der FritzBox 4040 und dem Quasi-Nachfolger FritzBox 4060 aus. Die beiden Router, die zu beispielsweise hinter einem Glasfaser-Modem, einem Satelliten-Modem oder einem Kabel-Modem betreiben kannst, haben jetzt das Update auf FritzOS 7.56 bekommen – inklusive Wireguard. Dabei gehört auch die FritzBox 4040 schon zum alten Eisen. Sie war 2016 das erste Mal erhältlich. Die FritzBox 4060 hingegen ist als Nachfolger erst seit vergangenem Jahr erhältlich und ist. Sie hat uns in unserem Test sehr gut gefallen.

Diese Router haben noch kein Update

Der wohl wesentlichste Router, für den das FritzOS-Update noch kommen soll, ist die Fritzbox 7490. Zwar ist auch dieser Router inzwischen nicht mehr in der Vermarktung, steht aber in unzähligen Haushalten. Für ihn gibt es derzeit ein Labor-Update, also eine Beta-Version des Updates. Andere Router hingegen werden das Update nicht mehr bekommen.