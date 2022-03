eBay Kleinanzeigen: So funktioniert der neueste miese Trick der Betrüger

Bei eBay Kleinanzeigen gibt es immer wieder neue Tricks, mit denen Betrüger Beute machen. Erst vor Kurzem hatte die beliebte Plattform mit einer hohen Zahl von Identitätsdiebstählen zu kämpfen. Neben Dauerbrennern, wie dem PayPal-Trick, der Austausch-Falle oder dem Abhol-Trick, gibt es immer wieder raffinierte Abzock-Methoden, die auf den ersten Blick für viele nicht als solche ersichtlich sind. So wie aktuell. Eine miese Betrugsmasche sorgt für Aufsehen, da sie Nutzern viel zu spät auffällt. Nämlich erst dann, wenn die Polizei vor der Tür steht.

Der Trick mit der Packstation

Zwar führte eBay Kleinanzeigen Anfang des vergangenen Jahres eine neue Funktion gegen Betrüger ein und veränderte das Bezahlsystem. Doch die Kriminellen finden immer wieder neue Schlupflöcher. Jeder, der aktuell Dinge bei eBay Kleinanzeigen einstellt, kann Opfer des neuesten Tricks werden, wie der Focus berichtet. So funktioniert der Trick.

Nachdem du ein Angebot erstellt hast, meldet sich jemand, der deinen Artikel kaufen will. Die einzige Bitte des Käufers: Er möchte, dass du den Artikel an eine Packstation verschickst, nachdem er dir das Geld auf dein Konto überwiesen hat. Kurz nachdem du das Geld erhalten hast, verschickst du, wie vereinbart, den Artikel an eine Packstation. Verkaufsprozess abgeschlossen. Doch dann, kurze Zeit später, meldet sich die Polizei bei dir und behauptet, du seist ein Betrüger. Was ist passiert?

So funktioniert die neueste Abzocke bei eBay Kleinanzeigen

Der vermeintliche Käufer deines Artikels hat deine Verkaufsanzeige bei eBay Kleinanzeigen kopiert und sie ein weiteres Mal online gestellt – mit deiner Kontonummer. Als sich ein Interessent bei dem Betrüger gemeldet hat, hat er ihn dazu veranlasst, das Geld auf dein Konto zu überweisen. Du hast also das Geld erhalten und der Betrüger die Ware. Doch derjenige, von dem das Geld wirklich kam, ist das Opfer. Er wartet auf den bezahlten Artikel, der nie ankommt und geht irgendwann zur Polizei. Dadruch, dass er deine Kontonummer hat, ist die Nachverfolgung für die Polizei ein leichtes Spiel.

→ Übler Betrug auf eBay Kleinanzeigen: Polizei warnt vor neuer Masche

Der einfachste Tipp, gegen den Betrug mit der Packstation: Nur an eine reale Adresse verschicken. Dafür sollte man den Käufer bitten, diese in der Banküberweisung als Referenz anzugeben. Oder gleich das Bezahlverfahren von eBay Kleinanzeigen nutzen, statt Geld per Überweisung oder PayPal zu verschicken.