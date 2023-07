EasySIM: Neue SIM-Karte, die auf keiner Reise fehlen darf

Mit Easyjet in den Urlaub zu fliegen, ist in Deutschland schon lange möglich. Jetzt nimmt die britische Easy Group ein neues Produkt ins Angebot auf, das auch von deutschen Kunden nutzbar ist: die easySIM. Der Name ist dabei Programm: Offeriert wird eine SIM-Karte in Form einer eSIM für die Nutzung in mehr als 150 Ländern weltweit. Für europäische Nutzer wird so insbesondere das Internetsurfen mit dem Smartphone, Tablet PC oder Notebook abseits des EU-Roamings um ein weiteres, preislich attraktives Angebot erweitert.

easySIM: Mobiles Internet per eSIM für deine nächsten Reisen

Nutzbar ist easySIM im Prepaid-Verfahren ausschließlich für Datenverbindungen. Der Versand von SMS oder klassisches Telefonieren über Mobilfunk ist über die virtuelle SIM-Karte, die für viele Smartphones unter anderem von Apple und Samsung verfügbar ist, nicht möglich. Sprachverbindungen über Messenger wie WhatsApp kannst du aber natürlich nutzen.

Reist du beispielsweise in die USA, kannst du aus fünf easySIM-Tarifen auswählen:

1 GB für umgerechnet rund 5 Euro

3 GB für umgerechnet rund 9 Euro

5 GB für umgerechnet rund 14 Euro

10 GB für umgerechnet rund 23 Euro

20 GB für umgerechnet rund 37 Euro

Soll die Reise beispielsweise in die Türkei gehen, kannst du die eSIM von easySIM zu den folgenden Konditionen nutzen:

1 GB für umgerechnet rund 4 Euro

3 GB für umgerechnet rund 8 Euro

5 GB für umgerechnet rund 12 Euro

10 GB für umgerechnet rund 18 Euro

20 GB für umgerechnet rund 29 Euro

Grundsätzlich gilt: Das 1-GB-Paket lässt sich für die Dauer von sieben Tagen nutzen, alle anderen Volumentarife sind für 30 Tage gültig. Die Preise für das Datenroaming in exotischeren Ländern fallen mitunter höher aus. So kostet beispielsweise 1 GB Datenvolumen für mobiles Internet in Bahrain, Brunei, Kambodscha, Kolumbien oder Malawi 10 britische Pfund, also umgerechnet knapp 12 Euro.

Eine Buchung aller verfügbaren Tarife ist über die Homepage von easySIM möglich. Die Installation einer zusätzlichen App ist nicht notwendig. Nach der Bestellung eines easySIM-Tarifs erfolgt die Aktivierung der eSIM direkt in den Smartphone-Einstellungen über einen per E-Mail verschickten QR-Code.

Angebot steht auch deutschen Nutzern zur Verfügung

In erster Linie wurde easySIM für die Einwohner Großbritanniens entwickelt. Sie können nämlich bei immer mehr Providern ihr Smartphone auf Reisen in Länder der Europäischen Union nicht mehr wie in heimischen Gefilden nutzen. Vielmehr müssen sie wegen des Brexits auf praktisch all ihren Reisen teure Roaming-Kosten fürchten. Das Angebot von easySIM soll diese Kosten zumindest für die Nutzung des weltweiten Datennetzes auf mobilen Endgeräten abmildern. Das Angebot steht aber auch Nutzern aus anderen Ländern zur Verfügung, sofern sie ein Smartphone mit eSIM-Unterstützung nutzen.

