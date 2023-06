E-Autos im Vergleich: Hier sind die Deutschen noch führend

In der Oberklasse sind die deutschen Hersteller ganz oben. Zumindest in der sonst sehr ausgewogenen Liste des ADAC zu den besten E-Autos am Markt. In der Oberklasse finden sich aber kaum Elektroautos aus anderen Ländern als dem Land der unbegrenzten Autobahngeschwindigkeit. Kein Wunder also, dass es in der oberen Mittelklasse und der echten Oberklasse nur so von Mercedes- und BMW-Autos wimmelt. Die Bewertung des ADAC Autotests ist allerdings gar nicht so eintönig. Denn, nicht alles, was teuer ist, ist automatisch auch gleich gut zur Konkurrenz.

Elektroautos aus Deutschland im Vergleich

Die Bestenliste der Oberklasse E-Autos

Die beiden besten E-Autos in der oberen Mittelklasse und der echten Oberklasse stammen von BMW und Mercedes. Der iX xDrive50 erhält von den Autoexperten genauso eine Note von 1,6 wie auch der EQS 450+. Den zweiten Platz teilen sich gleich drei Fabrikate. Der Mercedes EQE 350, der EQS 580 Electrc Art 4matic und der BMW i7 xDrive60 erhalten allesamt eine Note von 1,7 im Autotest.

Allen gemein ist aber auch eine miese Note von 5,5 bei den Kosten. Einzig der EQE 350 kommt im Bereich der Oberklasse E-Autos auf ein schlechtes, aber noch akzeptables Ergebnis von 4,4. Und dadurch wird er auch der Sieger beim Preis-Leistungs-Ranking. Denn das setzt sich aus dem Autotest und der Kostenrechnung zusammen. Da die futuristische Benz-Limousine mit dem sportlichen Heck eine Top-Leistung mit einem halbwegs moderaten Preis verbindet, thront sie hier ganz oben. Besser bei den Kosten schneidet im gesamten Testumfeld von zwölf Fahrzeugen nur der Citroën e-Spacetourer ab. Der Bus bekommt eine 4,2 bei den Kosten, ist jedoch abgeschlagen auf dem letzten Platz beim Autotest. Er erreicht aber eine ordentliche Wertung mit einer Note von 2,7.

Preis-Leistung zum Vergessen

Dass man sich einen Porsche Taycan Sport Turismo GTS oder einen Audi e-ton quattro nicht wegen des guten Verhältnisses zwischen Nutzwert und Kosten kauft, dürfte auf der Hand liegen. Doch wenn schon reihenweise die Note 5,5 bei den Kosten vergeben werden (BMW iX xDrive50, Mercedes EQS 450+, Mercedes EQS 580 Electric Art 4matic, BMW i7 xDrive60, Porsche Taycan Sport Turismo GTS und Audi e-tron GT quattro) muss die Leistung eben überragend sein, damit ein vernünftiges Verhältnis entsteht.

Zweifellos bieten all diese Oberklasse E-Autos Fahrspaß, Power und Hightech, jedoch zeigt die Bestenliste auch, dass die Oberklasse heillos überteuert ist. Denn zumeist kommen die genannten E-Mobile nicht über eine Note von 3,6 oder schlechter hinaus. Ausreichend ist eben nicht gut.