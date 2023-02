E-Auto im Winter: Mercedes, BMW und VW versagen im Test

Wer ein E-Auto fährt, weiß, dass an kalten Tagen die Reichweite schwindet. Schaltet man dann auch noch die Heizung ein, wird die vom Hersteller angegebene Reichweite oftmals pulverisiert. Doch das trifft nicht auf jeden Autobauer und nicht jedes Modell zu. Der norwegische Autoclubs NAF und Norwegens führende Auto-Website Motor.no wollten es genau wissen. Sie haben gleich 29 aktuelle E-Auto-Modelle bei Minusgraden 700 Kilometer über die Straßen gejagt. In ihrem Test haben die Norweger herausgefunden, wie gut die Reichweite von Stromern von BMW, Mercedes, VW und Co. in der Praxis wirklich ist. Das Ergebnis verblüfft.

Tesla gewinnt den ultimativen E-Auto-Test

Bei Temperaturen von mindestens -5 °C haben die Tester herausgefunden, welches E-Auto am weitesten kommt und – was für viele mindestens genauso wichtig ist – welches Modell die geringste Abweichung zur versprochenen Reichweite hat. Denn als Autobauer kann man viel versprechen. Ist die Reichweite in der Praxis dann aber unter den Angaben, ist der Ärger vorprogrammiert. Im Test gab es einen klaren Sieger und einen absoluten Verlierer. So ging dem Tesla Model S erst nach 530 Kilometern der Saft aus. Rekord, wie die Tester feststellen.

Der Verlierer: Toyota und der bZ4X. Das knapp 50.000 Euro teure E-Auto der Japaner soll dem Autobauer zufolge im Optimalfall bis zu 688 Kilometer weit kommen. Mindestens aber sollen 436 Kilometer drin sein. Doch im Test fuhr der Elektro-Toyota nur 323 Kilometer weit, bis er zum Stehen kam. Das Tesla Model Y gewinnt auch, wenn es um die geringste Abweichung zur Herstellerangabe geht.

BMW, Mercedes und VW: Hohe Abweichung

Nicht nur Toyota enttäuschte im Kältetest. Auch die E-Auto-Modelle von Mercedes (EQE 300), BMW (i7 xDrive60) und VW (ID.5 Pro) machten früher schlapp als erwartet und wiesen mit die höchste prozentuale Abweichung zum angegebenen WLTP-Wert auf. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Denn gleichzeitig fuhren der BMW i4 eDrive40, der BMW i7 xDrive60 und der Mercedes EQE 300 in die Top 6 der E-Auto-Modelle mit der höchsten Reichweite. Hier entpuppt sich der Volkswagen ID Buzz mit der geringsten Reichweite. Für den Elektro-Bulli war die Fahrt schon nach 310 Kilometern zu Ende. Die detaillierten Zahlen hat das Magazin Motor.no aufgelistet.

Der Test zeigt: Man sollte sich nicht unbedingt auf die Herstellerangaben verlassen. Und auch das WLTP-Testverfahren kann nur einen Durchschnittswert ermitteln. Fahrweise und Temperaturen können hier zu erheblichen Abweichungen führen.