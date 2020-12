Bereits Anfang Januar könnte Samsung das erste Smartphone-Modell des Jahres vorstellen. Spekulationen zufolge könnte es das Galaxy A52 sein, der Nachfolger des 2020 sehr beliebten Galaxy A51. Nahezu zeitgleich erscheint die neue S-Reihe. Ob Preise, Ausstattung oder Design: Zum Galaxy S21, dem Plus-Modell und der Ultra-Version des kommenden Spitzenmodells ist heute schon nahezu alles bekannt. Doch ob A52, S21 oder ein Modell der Note-Reihe: Es gibt Dinge, die du wissen solltest, wenn du 2021 ein Smartphone von Samsung kaufen willst.

Erst ausgelacht, dann nachgemacht

Als klar war, dass Apple das iPhone 12 ohne Netzteil und Kopfhörer im Lieferumfang verkaufen wird, spottete Samsung. Das koreanische Unternehmen bezeichnete den Ladeadapter als elementar und spottete in sozialen Netzwerken wie Facebook über Apple. Kurz darauf deutete sich jedoch an, dass Samsung bei seinen neuesten Spitzenmodellen ebenfalls auf Zubehör verzichten könnte. Und genau das scheint das Unternehmen nun auf eine besonders fragwürdige Aktion zu bestätigen. Denn die Beiträge, in denen man über Apple spottete, hat Samsung nun gelöscht.

→ Erst Apple und nun auch Samsung: Was zu viel ist, ist zu viel!

Samsung wird immer teurer

Nun könnte man meinen, dass ein Smartphone mit weniger Zubehör im Lieferumfang günstiger sein dürfte. Doch das ist reine Illusion. Mit den Preisen für die neuen Galaxy-S21-Modelle schockt Samsung seine Fans. Vor allem das Galaxy S21 Ultra, das Aushängeschild der Oberklasse, setzt dem Preistreiben die Krone auf. Die Überraschung dabei: Apples Spitzenmodell, das iPhone 12 Pro Max, ist fast 200 Euro günstiger. Und auch beim Galaxy A52 könnte es einen Aufschlag geben. Die 5G-Fähigkeit des Smartphones könnte Samsung als Grund für die Preisanhebung nennen.

Erneut mit vermeintlich schwächerem Prozessor

Schon in diesem Jahr hat Samsung viele Käufer enttäuscht und verärgert. Der Grund: Während die Koreaner auf dem Heimatmarkt und in den USA ihre Spitzenmodelle mit Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm ausliefern, sind in Deutschland nur Modelle mit dem hauseigenen Exynos-Prozessor erhältlich. Und der ist vielen Benchmarktests zufolge, deutlich schwächer. Nicht nur das. Wie die Stiftung Warentest festgestellt hat, haben die Modelle mit Snapdragon-Prozessor eine bessere Akkulaufzeit. Gerüchten zufolge sollen auch die neuen Samsung-Smartphones hierzulande „nur“ mit einem Exynos-Prozessor auf den Markt kommen.

Geht die Kameraschwäche bei Samsung weiter?

Wer ein Galaxy S20, S20+ oder die Ultra-Ausgabe der Spitzenklasse besitzt, hat zwar ein Smartphone mit einer guten Kamera. Allerdings hat sich die Kameraleistung im Vergleich zur S10-Reihe verschlechtert. Die Ausstattung des Galaxy S20+ hat im Test der Stiftung Warentest mit der Note 2,0 etwas schlechter ab, als das Vorjahresmodell (Note 1,9).

→ Samsung Galaxy S20: Das schlechteste Galaxy-Modell aller Zeiten?

Wir haben die Kamera der Ultra-Ausgabe mehreren Tests unterzogen. In einem Fall verliert Samsungs Spitzenmodell gegen das anderthalb Jahre alte Huawei P30 Pro. Ein anderer Test offenbart, dass der 100-fache Space Zoom eher aus der Feder eines kreativen Marketing-Mitarbeiters stammt. Denn in der Praxis ist das zwar eine nette Spielerei. Wirklich tolle Fotos gelingen jedoch nicht. Wie desaströs der „Weltall-Zoom“ ist, zeigt der Testbericht des Galaxy S20 Ultra.

Ob Samsung beim Galaxy S21 die Schwäche beheben kann? Oder bleibt auch die neue Spitzenreihe hinter den Erwartungen zurück? Mitte Januar, wenn die Koreaner ihre neuen Smartphones der Oberklasse zeigen werden, erfahren wir mehr.