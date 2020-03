Galaxy S20 Ultra: Das kann der 100-fach Space Zoom

Klingt das nicht irre?! 100-fach Zoom. Und das mit einer Handykamera. Wenn das kein Kaufargument ist! Das Galaxy S20 Ultra will im Kamerabereich von Smartphones neue Maßstäbe setzen. Neben einer 108-Megapixel-Weitwinkelkamera bekommt der Käufer des vermeintlichen Kamera-Ungetüms ein Ultraweitwinkelobjektiv und eine Telekamera mit 48-Megapixel-Sensor. Nicht zu vergessen: der Space Zoom. Auf dem Datenblatt zwingt die Ausstattung jedes andere Handy in die Knie. Doch wie verhält sich das im Alltag?

Wir haben das Galaxy S20 Ultra – um die Bedingungen leicht zu verbessern – auf ein Stativ geschnallt und die Space-Zoom-Kamera erst dann angeworfen. Denn wie sich in der Praxis zeigt, ist es unglaublich mühsam, das Smartphone beim Fotografieren so stillzuhalten, dass man exakt das Bild bekommt, was man eigentlich will. Im Test haben wir uns ein Motiv ausgesucht, bei dem das zentrale Objekt eine recht hohe Distanz zu unserem Standort aufwies. Das folgende Foto zeigt zunächst, was die 108-Megapixel-Weitwinkelkamera ausspuckt.

Space Zoom! Der 100-fach Zoom des Galaxy S20 Ultra

Beim zweiten Foto haben wir 4-fach, beim dritten 10-fach herangezoomt. Besonders auffällig dabei: Die Farben wirken deutlich kräftiger als beim Foto, das wir mit dem Weitwinkelobjektiv geschossen haben. Beeindruckend ist aber vor allem die durchgehende Bildschärfe. Nicht nur der Baum in Vorder- auch die griechisch-orthodoxe Kirche im Hintergrund sind knackig scharf.

Vom gleichen Standpunkt aus haben wir anschließend den Space Zoom aktiviert und drei Fotos von verschiedenen Details aufgenommen.

Das Ergebnis des Space-Zoom-Tests

Nun kann man natürlich sagen, dass es schon beeindruckend ist, wie nah man mit der Kamera an das Kreuz oder Fenster der Kirche „herankommt“, ohne hingehen zu müssen. Wenn man in das Foto, das wir mit der Weitwinkelkamera aufgenommen haben, hineinzoomt, bekommt man bei Weitem ein deutlich schlechteres Ergebnis.

Aber: vergleicht man das Foto der „Space-Zoom-Kamera“ mit dem manuell vergrößertem Foto mit 4-fach Zoom, sind die Ergebnisse weitaus weniger beeindruckend. Im Gegenteil. Das bedeutet: Du kannst auch ganz entspannt ein Foto mit der Telekamera und 4-fach Zoom schießen und im Nachhinein auf dem Display hineinzoomen. Die Ergebnisse sind nahezu identisch. Die Software schärft etwas nach, sodass manchmal das Foto mit 100-fach Zoom etwas besser aussehen kann.

Gewiss ist jedoch, dass der 100-fach Zoom eher ein Verkaufsargument ist, das der Marketing-Abteilung des koreanischen Unternehmens entstammt. Dass dieser nur digital erfolgt, sagt Samsung aber auch.

Betrachte man die Fotos mit 100-fachem Zoom aber ohne zu wissen, dass ein Smartphone dafür verantwortlich ist, sind sie nicht unbedingt von guter Qualität. Neben Bildrauschen wird ordentlich nachgeschärft. Sie erinnern ein wenig an Fotos in VGA-Auflösung, die man mit Handys vor 20 Jahren gemacht hat. Wie sich die Handykamera aber seitdem weiterentwickelt hat, ist beachtlich.