Mit dem Galaxy A51 hat Samsung dieses Jahr ein Smartphone in den Handel gebracht, das man durchaus als Volkshandy bezeichnen kann. Wer 2020 nur ein kleines Budget für ein neues Smartphone hatte, griff zum Preis-Leistungs-Schlager von Samsung. Bereits im vergangenen Jahr verzeichneten die Koreaner mit dem Galaxy A50 große Erfolge. Und 2021? Für das kommende Jahr kündigt sich, was zu erwarten war, das Galaxy A52 an.

Samsung Galaxy A52: Optisch kaum Unterschiede zum Vorgänger

Bedenkt man, dass Samsung das Galaxy A51 im Januar in den Handel gebracht hat, dürfte ein Marktstart des Galaxy A52 kurz bevorstehen. Nun sind erste Bilder aufgetaucht, das den Nachfolger des beliebten Smartphones zeigt. Dabei fällt auf: Samsung hält sich offenbar an den Leitspruch im Fußball: „Never change a winning team“. Vergleicht man das Galaxy A52 mit seinem Vorgänger fallen optisch kaum Unterschiede auf.

Samsung vertraut also auf das altbekannte Design und überholt es nur marginal. So lassen sich feine Unterschiede bei der Einfassung im Kamerabereich auf der Rückseite feststellen. Und auch den Rahmen scheinen die Koreaner neu gestaltet zu haben. Während das Glas der Rückseite beim Galaxy A51 zu den Kanten hin einen deutlichen Radius aufweist und an die Edge-Modelle des Herstellers vergangener Tage erinnert, sind die Rundungen beim Galaxy A52 härter und moderner. Das zeigt vor allem das folgende Bild:

Die Ausstattung des Galaxy A52

Das OLED-Display soll, wie auch beim Vorgänger, 6,5 Zoll messen. Im Bildschirm integriert ist allem Anschein nach ein Fingerabdrucksensor. Zudem ist offensichtlich, dass Samsung in der günstigeren Handyklasse am Klinkenanschluss festhält. Bis auf den vorhandenen 5G-Standard sind aktuell noch keine weiteren Ausstattungsmerkmale bekannt.

Hinsichtlich des Preises dürfte Samsung sich nicht weit vom Einführungspreis des Galaxy A51 wegbewegen. Zum Marktstart kostete das beliebte Smartphone rund 370 Euro. Mittlerweile ist der Preis auf unter 250 Euro gefallen.

