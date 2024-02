DSL am Ende: Abschaltung des deutschen Kupfernetzes geht los

Laut Mitteilung des Gigabitforums der Bundesnetzagentur startet jetzt in zwei deutschen Pilotgebieten die Abschaltung des Kupfernetzes. Das hat zur Folge, dass neue DSL-Anschlüsse vor Ort nicht mehr buchbar sind. Auch ein Wechsel von einem DSL-Anbieter zu einem anderen ist dort nicht mehr möglich. Stattdessen liegt der Fokus auf der Vermarktung von Glasfasertarifen oder alternativen, gigabitfähigen Technologien wie Kabel-Internet-Anschlüssen. DSL-Bestandskunden erhalten Beratungen, um ihren Anschluss zum Beispiel auf Glasfaser (FTTH) umzustellen.

Kupfernetzabschaltung startet in Wiesbaden und Bad Salzungen

Los geht es mit dem Pilotprojekt zum einen in Wiesbaden (Stadtteil Biebrich) und zum anderen im thüringischen in Bad Salzungen. Dort konkret in kleinen Teilen des Zentrums. Entsprechend sind in diesem ersten Schritt nicht viele Kunden von der bevorstehenden Abschaltung des Kupfernetzes betroffen. Die Bundesnetzagentur spricht von circa 450 Haushalten und Betrieben in Wiesbaden und rund 250 Haushalten und Betrieben in Bad Salzungen. Alle DSL-Kunden, denen die Abschaltung des Kupfernetzes droht, werden von ihren derzeitigen DSL-Anbietern kontaktiert, berichtet die Bundesnetzagentur.

Da die Realisierung eines FTTH-Anschlusses teilweise mit Tiefbauarbeiten verbunden ist und es daher zu einer längeren Realisierungszeit kommen kann, steht DSL als Überbrückungslösung bei einer FTTH-Bereitstellung temporär weiter zur Verfügung. Die direkte Bestellung eines DSL-Anschlusses ist in den beiden betroffenen Gebieten allerdings nicht mehr möglich. Bestehende DSL-Anschlüsse bleiben vorerst erhalten, bei einem Produktwechsel stehen aber nur noch Glasfaser– oder (sofern verfügbar) ein Kabel-Internet-Zugang zur Verfügung.

Abschaltung des DSL-Netzes in Bad Salzungen bereits beschlossen

Teil der Wahrheit ist aber auch: In Bad Salzungen in die Abschaltung des DSL-Netzes bereits fest eingeplant. Und zwar genau dann, wenn alle Haushalte über einen gigabitfähigen Glasfaser- oder Kabelanschluss verfügen. Das macht einen Wechsel von einem noch bestehenden DSL-Zugang auf einen Glasfaser- oder Kabel-Internet-Anschluss zwingend erforderlich. In Wiesbaden gibt es hingegen noch keinen konkreten Termin für die Abschaltung des Kupfernetzes.

Neben der Deutschen Telekom nehmen auch 1&1, O2 und Vodafone an dem Pilotprojekt teil. Eine Auswertung ist ab September dieses Jahres vorgesehen. Eine bundesweite Abschaltung des Kupfernetzes wird nicht unmittelbar und kurzfristig, sondern schrittweise zu einem noch offenen Zeitpunkt realisiert.