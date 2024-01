Glasfaser-Internet für zu Hause: Antworten auf die fünf wichtigsten Fragen

Denn genau so, wie es Haushalte gibt, die es gar nicht erwarten können, dass sie endlich einen Anschluss an das Glasfasernetz bekommen, gibt es Haushalte, denen sich die Notwendigkeit noch nicht erschließt. Sie kommen heute mit DSL aus. Und sie fragen sich, welche Vorteile und Folgen das Verlegen einer Glasfaserleitung für sie hat.

Wofür brauche ich Glasfaser?

Das Internet ist zum zentralen Bestandteil unseres Alltags geworden. Sowohl im Beruf als auch im Privaten geht ohne schnelles Internet quasi nichts mehr. Und diese Entwicklung wird weitergehen. Damit einher geht der Bedarf nach immer schnelleren Internetleitungen. Wo heute noch 50 oder 100 Mbit/s ausreichen, sind künftig deutlich höhere Datenraten erforderlich. UHD, 8K und Holografie-Anwendungen sind nur einige Beispiele dafür.

Die Glasfaserleitung hat aber noch andere Vorteile. So kannst du mit einem Glasfaseranschluss nicht nur schnell Daten aus dem Internet bekommen, sondern sie auch ins Internet schicken. Die Deutsche Glasfaser bietet beispielsweise schon heute einen Upstream von bis zu 500 Mbit/s beim schnellsten Anschluss an. Außerdem ist die Latenzzeit bei keinem anderen Medium so niedrig wie bei der Glasfaser. Das ist heute vor allem für Spiele relevant, künftig aber auch für viele andere Echtzeit-Anwendungen.

Aber auch, wer viel aus dem Home-Office arbeitet, benötigt häufig eine hohe Geschwindigkeit für den Down- oder auch Upload, eine zuverlässige Internetverbindung und eine hohe Sicherheit – vor allem, wenn er mit sensiblen Daten zu tun hat. Ob bei Videokonferenzen, Transfers großer Daten oder Cloud-Anwendungen: Ein Glasfaseranschluss ist grundsätzlich bei all diesen Bedarfen eine gute Investition.

Warum Glasfaser? Ich habe DSL, das reicht mir!

Es ist richtig, dass viele Haushalte heute noch mit einer DSL-Leitung auskommen. Doch gerade beim Glasfaseranschluss ist es wichtig, an die Zukunft zu denken. Der Ausbau des Netzes in ganz Deutschland wird noch Jahre dauern. Wenn du den Ausbau bei dir in der Straße verpasst, kann es schlimmstenfalls Monate oder Jahre dauern, bis du an den Anschluss kommst. Der Anschluss ist dann zudem deutlich teurer. Außerdem gilt: Ein Glasfaseranschluss gilt als Wertsteigerung für dein Haus oder deine Wohnung, wenn du oder deine Familie es später einmal verkaufen muss.

Was kostet der Anschluss an das Glasfasernetz?

In den meisten Fällen ist der Anschluss im Rahmen des Ausbaus einer ganzen Straße kostenlos. Daher ist es wichtig, im Rahmen einer Nachfragebündelung den Anschluss zu beauftragen. Erfolgt der Anschluss später, so kostet er bei der „Deutsche Glasfaser“ beispielsweise ab 750 Euro, bei anderen Anbietern noch mehr.

Wie kommt die Glasfaser-Leitung in meine Wohnung? Müssen Wände aufgerissen werden?

Damit die Glasfaser ins Haus kommt, erfolgt wie bei Strom, Wasser und Telefon eine professionelle Einführung durch die Hauswand. Der Abschlusspunkt (HÜP) wird in der Regel im Keller oder Hausanschlussraum gesetzt. Wie die Leitung dann innerhalb des Hauses verlegt werden kann, wird individuell entschieden. In den meisten Fällen musst du dich um die Leitung vom HÜP in deine Wohnung allerdings selbst kümmern. In Mehrfamilienhäusern werden nach Möglichkeit bestehende Leerrohre oder nicht mehr genutzte Kamine genutzt. Alternativ nutzt man unauffällige Aufputz-Kabelkanäle.

Dein Vorgarten bleibt übrigens weitgehend unbeschadet, nur direkt an der Hauswand muss man ein kleines Loch graben.

Wie lange dauert es, bis ich den Anschluss habe?

Zwischen dem Beginn einer Nachfragebündelung und dem aktiven Anschluss bei dir zu Hause kann es durchaus mehrere Monate dauern. Nachdem die Bauarbeiten begonnen haben, dauert es aber meist nur wenige Wochen, bis du deinen schnellen Glasfaseranschluss hast und nutzen kannst.

