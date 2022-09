Drastische Preiserhöhung: So teuer wird die Bahn ab Dezember

„Deutschland erlebt derzeit die höchsten Preissteigerungen seit 50 Jahren“, heißt es direkt im ersten Satz der Pressemitteilung der Deutschen Bahn zu den neuen Preisen. Zwar bleibt die Bahn mit ihrer Erhöhung unter der aktuellen Inflationsrate von mehr als 8 Prozent, doch die neuen Preise werden kaum dazu beitragen, dass diese sinkt. Denn bei spontanen oder flexiblen Fahrten im Fernverkehr sollst du künftig 6,9 Prozent mehr zahlen.

Bahn sprich von einer Erhöhung von 4,9 Prozent

Offiziell spricht die Deutsche Bahn von einer Preiserhöhung zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember von durchschnittlich 4,9 Prozent. Dabei handelt es sich jedoch um einen Wert, der sich aus den Sparpreisen, den Bahncard, spontanen Fahrkarten und Sitzplatzreservierungen zusammensetzt. Denn immerhin: Die Einstiegspreise für Fernverkehrsfahrten bleiben mit 17,90 Euro für Super Sparpreise und 21,90 Euro für Sparpreise so günstig wie bisher. Auch der Super Sparpreis Young ist weiterhin für alle unter 27 Jahren ab 12,90 Euro erhältlich. Allerdings musst du rechtzeitig buchen und hoffen, dass die freigeschalteten Kontingente noch nicht vergriffen sind. Auch der Preis für eine Sitzplatzreservierung bleibt mit 4,50 Euro in der 2. Klasse sowie 5,90 Euro in der 1. Klasse unverändert.

Die Flexpreise erhöhen sich zum 11. Dezember um durchschnittlich 6,9 Prozent. Sie sind relevant für alle, die flexibel fahren wollen oder müssen oder keine Sparpreise mehr bekommen. Diese Bahntickets sind ohnehin schon in der Regel sehr hochpreisig. Ebenfalls steigen werden die Preise für die Bahncards 25, 50 und 100 sowie für die Streckenzeitkarten. Hier spricht die Deutsche Bahn von einer Steigerung um durchschnittlich 4,9 Prozent. Die Probe Bahncard 25 und 50 bleiben unverändert. Für Pendler wird es weiterhin die flexiblen Mehrfahrten-Tickets mit 10 oder 20 Einzelfahrten geben.

Buchungsstart für den neuen Fahrplan mit allen Angeboten ist der 12. Oktober. Wer bis einschließlich 10. Dezember seine Reise bucht, fährt noch zu den alten Preisen.