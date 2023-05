Dieser Smart Light-Hersteller verwandelt deine Lichter in eine Einbrecher-Abwehr

Die Smarthome-Ära hat viele neue Errungenschaften mit sich gebracht. Besonders nützlich sind die smarten Helfer im Einbruchsschutz. Kameras und ferngesteuerte Lichter können nicht nur Täter in die Flucht schlagen. Im besten Fall verhindern sie von Beginn an, dass man dein Zuhause als mögliches Ziel wahrnimmt. Dieser Smart Light-Hersteller verwandelt deine Lichter jetzt gar in eine Einbrecher-Abwehr

Smarte Leuchten als Einbruchsschutz von WiZ

Die grundlegende Idee hinter WiZ-Einbruchsschutz ist nicht neu. Smarte Lichter, die sich per Routinen ein- und ausschalten, werden bereits in zahlreichen Smart Home-Systemen genutzt, um Einbrecher von Wohnungen fernzuhalten. Durch Zeitpläne können die Lichter bequem ein- und ausgeschaltet werden, um zu simulieren, dass sich jemand im Haus befindet, obwohl das nicht der Fall ist. Die Art, wie sich der neue Einbruchsschutz von WiZ unterscheidet, liegt in einer besonderen Funktion der Leuchtmittel begründet. Seit September 2022 verfügen sämtliche smarten Lichter des Herstellers über die sogenannte SpaceSense-Funktion. SpaceSense verwandelt deine Lampen in Bewegungsmelder, da Sie die Veränderungen in den WLAN-Signalen registrieren, wenn sich jemand im Raum befindet.

Neue Routinen für Sicherheit in deinen vier Wänden

Seit der Einführung des Features hat WiZ weitere Verbesserungen vorgenommen. So kann das System nicht nur zwischen Menschen und Tieren unterscheiden wie früher, sondern lässt sich mit der neu angekündigten WiZ Indoor-Kamera in eine ausgeklügelte Alarmanlage verwandeln. Dafür hat der Hersteller seine App um weitere Routinen ergänzt, die sich mit einem einzigen Knopfdruck im Menü aktivieren lassen. Einer davon ist der „Away from Home“-Mode, den du aktivieren kannst, sobald du das Haus verlässt. Sollten deine Leuchtmittel oder Kamera in deiner Abwesenheit eine Bewegung registrieren, erhältst du sofort eine Benachrichtigung auf dem Smartphone. Ganz so, wie du es von anderen Alarmanlagen kennst. Dabei kann WiZ Kamera nicht nur auf Bewegungen, sondern auch Geräusche reagieren, wie etwa ein ausgelöster Rauchmelder-Alarm oder der Ton von zerspringenden Glasscheiben.

Sobald eine Bewegung registriert wird, leuchtet der Licht-Alarm mit schnellem Blinken auf, um den Angreifer zu vertreiben. Da sämtliche WiZ-Leuchtmittel seit September über SpaceSense verfügen, funktioniert das potenziell im gesamten Haus. Überall dort, wo du bereits eine smarte Leuchte installiert hast. Du benötigst also keinerlei zusätzlichen und teuren Einbruchmelder mehr, um einen Alarm in jedmöglichen Raum auszulösen. Allerdings kannst du einen echten Einbruchsfall nur von einem Fehlalarm unterscheiden, wenn du mithilfe der Kamera überprüfst, was in deinem Heim geschieht.

Die zweite neue Routine namens „Vacation“ ist für die Verwendung im Urlaub gedacht. Mit ihrer Hilfe kannst du, während du verreist bist, zu Hause überzeugend simulieren, dass du dein Heim nie verlassen hast. Die App schaltet dabei das Licht nicht nur flexibel ein oder aus, sondern wechselt auch zwischen unterschiedlichen Lichtmodi, als würdest du selbst die Beleuchtung passend für einen Fernsehabend, das Abendessen oder andere Gelegenheiten anpassen. Dadurch, dass alle WiZ-Leuchten gemeinsam koordiniert werden können, entsteht laut WiZ eine überzeugende Abschreckung für Täter.

WiZ Einbruchsschutz mit oder Abonnement

Für alle neuen Funktionen des Systems benötigst du die neue WiZ Indoor-Kamera. Einige Zeit nach der Markteinführung sollen einige Komponenten der neuen Features jedoch auch ohne die Kamera für Nutzer verfügbar werden. Du kannst bei der Indoor-Kamera frei wählen, ob du deine Videos lokal auf der SD-Karte speichern oder den Cloud-Service in Anspruch nehmen möchtest. WiZ-Cloud-Service speichert die Daten für 30 Tage auf seinen Servern, du kannst die Videos bei Bedarf jedoch jederzeit herunterladen. Dabei kommt eine bestimmte Verschlüsselung der Aufnahmen zum Einsatz, sodass diese nicht ohne den Verschlüsselungs-Key auf dem Smartphone des Nutzers ausgelesen werden können. Es ist daher sowohl für WiZ als auch andere Stellen unmöglich auf deine Videos zuzugreifen. Preise für den Cloud-Service und die neue Indoor-Kamera wurden noch nicht bekannt gegeben.