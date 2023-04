Ambilight: Diese Technologie vergrößert deinen TV – So funktioniert sie

Ambilight ist bereits seit Jahren ein besonderes Feature von Philips TVs, das sich großer Beliebtheit erfreut. Die Technologie hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt, sodass es unterschiedliche Versionen von Ambilight gibt. Wolltest du schon einmal einen Ambilight-TV bei dir zu Hause testen? Dank einer aktuellen Verkaufsaktion bei MediaMarkt kannst du das bedenkenlos bis zu 100 Tage lang tun. Gefällt dir das Ambilight-System nicht, erhältst du dein Geld zurück.

Was ist Ambilight und wie funktioniert die Leuchttechnologie?

Ambilight ist eine LED-Technologie, deren Name sich aus den Worten „Ambient“ und „Light“ für Ambiente und Licht zusammensetzt. Zum ersten Mal führte Philips die Technologie im Jahr 2004 ein und sie schlug hohe Wellen in der TV-Branche. Zuvor gab es keine Möglichkeit, das Bild eines bestehenden TVs optisch zu vergrößern. Philips bediente sich dabei einer cleveren Taktik, die auch bis heute noch den Kern der Ambilight-Technologie ausmacht. Durch rückseitig am TV verbaute LED-Röhren beleuchtet der Fernseher seine unmittelbare Umgebung indirekt. Befindet sich der Fernseher dabei an oder vor einer Wand, dient die Wand als Projektionsfläche für das Licht. Darum ist es für einen Fernseher mit Ambilight erforderlich, dass er direkt vor einer geeigneten Projektionsfläche steht. Durch das Licht der LED-Streifen entsteht eine größere Tiefenwirkung über das Fernsehbild, die schmalen Ränder des Ambilight-TVs verschwinden und das dargestellte Bild wirkt größer.

PHILIPS 65OLED837 OLED-TV mit vierseitigem Ambilight im Sonderangebot

Bei den ersten Versionen der LED-Röhren gab es dabei noch keine Anpassung an das dargestellte Fernsehbild. Mittlerweile ist die Technologie jedoch imstande, sich mit dem Fernseher zu koppeln und sich so jederzeit am dargestellten Inhalt zu orientieren. Ebenso sind heutzutage dreiseitiges sowie vierseitiges Ambilight möglich. Einen immersiven Effekt auf das Bild genießt du bereits bei dreiseitigem Ambilight. Doch wer besonders tief ins Film- oder Videospielgeschehen mit Ambilight eintauchen will, sollte in vierseitiges Ambilight investieren. Durch die zusätzliche Beleuchtung von unten wird die indirekte Beleuchtung des TV-Bildes vervollständigt. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt, wenn dein TV auf einem breiteren Fernsehschrank vor der Wand steht oder direkt an der Wand hängt. Bei schmalen Fernsehtischen ist die Projektionsfläche so gering, dass sich der Effekt nicht vollständig entfalten kann. Hier eignen sich dreiseitige Ambilight-Modelle bisher.

Welche Möglichkeiten zur Nachrüstung von Ambilight bestehen?

Philips ist dabei nach wie vor der einzige Hersteller, der dieses Level an Kopplung mit dem Fernseher bietet. Andere LED-Streifen von anderen Anbietern setzen auf Kameras oder WLAN-Funktionen, um sich dem Fernseher anzupassen. Dabei handelt es sich um günstige Möglichkeiten, einen Ambilight-ähnlichen Effekt im Nachhinein bei deinem Fernseher nachzurüsten. Da die Kopplung jedoch nicht direkt über das Signal mit deinem TV möglich ist, kann die Darstellung hier nicht die gleiche Wirkung erzielen. Systeme mit Kameralinsen müssen das Bild deines Fernsehers abfilmen, um die dortigen Farben und Inhalte zu bestimmen. Dadurch kann es nicht nur zu einer Verzögerung in der Anpassung kommen, die Linsen sind auch anfällig für Verschmutzungen oder Blendung durch andere Lichtquellen.

Darum kann die Farbdarstellung nicht immer korrekt erfolgen. Wer auf diese Art von Nachrüst-LEDs setzt, muss die Kameralinse stets sauber halten und Störquellen möglichst beseitigen. WLAN-Systeme arbeiten direkt mit dem Fernseher zusammen, verarbeiten jedoch das Signal dennoch nicht auf die gleiche Art wie ein TV, in dem Ambilight direkt integriert ist. Dadurch haben sie zwar einen Vorteil gegenüber den Problemen der Farbdarstellung mit der Kamera, sie sind jedoch ebenso anfällig für eine verzögerte Anpassung der LED-Beleuchtung. Einzig Philips eigene Nachrüst-Optionen wie die Philips Hue Lightstrips oder das Kit AmbiVision Pro können Ambilight mit allen Features nachrüsten.

Ambilight jetzt bedenkenlos testen – 100 Tage Zufriedenheitsgarantie

Obwohl sich Ambilight großer Beliebtheit unter Fernsehnutzern erfreut, zögert mancher, so viel Geld in einen solchen TV zu investieren. Ambilight-TVs können teurer als vergleichbare Produkte der Konkurrenz ausfallen. Vielleicht bist auch du dir nicht sicher, ob die Leuchttechnologie den höheren Preis rechtfertigt. Dank der aktuellen Zufriedenheitsgarantie für Ambilight bei MediaMarkt kannst du das System sorgenfrei für 100 Tage testen. Die Aktion gilt für alle Aktions-TV-Geräte, die du bis zum 30. April 2023 erwirbst und hier registrierst. Gefällt dir dein neuer Ambilight-TV nicht, erhältst du dein Geld zurück.

Zusätzlich sind einige TV-Modelle derzeit bei MediaMarkt im Sonderangebot. Bei diesen Ambilight-TVs profitierst du also doppelt von der laufenden Werbeaktion. So kostet dich der PHILIPS 55OLED707/12 OLED-TV zurzeit nur 1.269 statt 1.799 Euro. Für einen OLED mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale ist das ein ordentlicher Preis. Genügen dir 55 Zoll nicht, kannst du mit dem PHILIPS 65OLED837/12 OLED-TV ein 65-Zoll-Modell für 1.699 Euro statt 2.999 Euro sichern. Über 500 Euro sparst du derzeit auf den PHILIPS 65PUS8837/12 The One LED-TV, der dich lediglich 1.111 Euro kostet. Noch günstiger kannst du dir deinen 65-Zoll-Ambilight-TV mit dem PHILIPS 65PUS8007/12 LED-TV für 929,99 Euro sichern.