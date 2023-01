Konkurrenz für Ambilight: Dieser Lightstrip mischt den Markt auf

Philips Ambilight gilt als besondere TV-Hintergrundbeleuchtung, die sich dynamisch an die dargestellten Inhalte anpassen kann. Dadurch wirkt der Fernseher optisch größer, sodass das Bildgeschehen den Zuschauer stärker in den Bann zieht. Zwar finden sich viele Konkurrenten auf dem Markt, doch die meisten Produkte können nicht die gleiche Synchronisierung zwischen TV-Bild und Hintergrundbeleuchtung liefern wie das Original. Mit einer neuen Konkurrenz für Ambilight könnte sich das aber ändern.

Konkurrenz für Ambilight: Nanoleaf 4D TV-Kit mit allen TV-Arten kompatibel

Philips Ambilight-Technologie beleuchtet weiterhin zahlreiche TV-Geräte. Auf dem Markt finden sich auch zahlreiche Konkurrenzprodukte, doch dank der abgestimmten Synchronisationsfähigkeit von Philips Ambilight mit den dargestellten TV-Inhalten, hält sich die Technologie unverändert an der Spitze. Diese Position könnte nun durch ernsthafte Konkurrenz für Ambilight gefährdet sein. Der Leuchtmittelhersteller Nanoleaf hat im Zuge der CES ein neues 4D-Leuchtsystem für TV-Geräte vorgestellt. Im Gegensatz zu Philips Ambilight-Lösungen soll Nanoleafs TV-Hintergrundbeleuchtung dabei mit allen TV-Geräten sowie dem neuen Smart Home Standard Matter kompatibel sein. Eine Datenverarbeitung durch einen HDMI-Eingang benötigen die neuen Leuchtmittel nicht.

Das neue Nanoleaf 4D Starter Kit besteht aus einem LED-Lichtstreifen, der in den Längen 3, 8 oder 5 Meter erhältlich ist, sowie einer TV-Screen-Mirror-Kamera. Diese Kamera soll an der Ober- oder Unterseite des Fernsehers angebracht werden, um den Bildschirm des TVs zu spiegeln. Diese Daten benötigt der Lichtstreifen, um seine Farbabstimmung an die dargestellten Inhalte deines Fernsehbildes anzupassen. Dabei setzt die Technologie auf vier unterschiedliche Screen-Mirror-Modi, die über 50 verschieden adressierbare Leuchtzonen verfügen. Dadurch lässt sich die Hintergrundbeleuchtung feiner auf das dargestellte TV-Bild anpassen. Dank des dazugehörigen Sync+-Features lassen sich auf Wunsch sogar alle Nanoleaf-Leuchtmittel im Haus anpassen. Damit dürfte Nanoleaf einen ähnlichen Anwendungsumfang erzielen, wie es Philips Hue mit seinen smarten Leuchtmitteln gelingt.

Kamera zur Bildauswertung: Vor- und Nachteile des Ansatzes

Nanoleaf ist dabei nicht das erste Unternehmen, das auf die Nutzung einer Kamera zur Auswertung des Fernsehbildes setzt. Der Vorteil dieser Herangehensweise liegt in der großen Kompatibilität zu unterschiedlichen Fernsehgeräten, unabhängig davon, welche Anschlussstandards vorhanden sind. Zugleich geht sie jedoch mit manchem Nachteil einher: Durch die Verarbeitung mithilfe eines Kamerabildes kann es zu einer geringfügigen Verzögerung in der Anpassung der Farben kommen. Ebenso ist die Qualität der Kamera maßgeblich dafür, wie akkurat sich die Leuchtmittel an die Darstellungen anpassen können.

Wie gut der Effekt des Gesamtproduktes ausfällt, hängt daher im Wesentlichen von der Kamera als Auswertungskomponente ab. Dazu spielt die Raumbeleuchtung selbst sowie die Oberfläche deines TV-Bildschirms eine Rolle. Spiegelnde Flächen von günstigen TV-Modellen lassen sich erheblich schlechter auswerten als entspiegelte Premium-TVs. Zudem sollte eine regelmäßige Reinigung der Kameralinse erfolgen, um einem Nachlassen der Leistung vorzubeugen.

Die charakteristischen Leuchtmittel von Nanoleaf mit Screen-Mirror-Funktionen sind nicht nur für Fernsehgeräte erhältlich. Bereits jetzt bietet das Unternehmen weitere Leuchtmittellösungen an, die sich ebenso ideal für den Einsatz an Computermonitoren eignen. Auch der Konkurrent hat Computer als Absatzmarkt für Ambilight begriffen, weshalb ein kurzer Lightstrip von Philips Hue für Computermonitore seit Herbst 2022 erhältlich ist. Eine große Stärke für Nanoleafs Produkte im Vergleich zur Konkurrenz liegt zudem in ihrem futuristischen und modernen Design. Während Philips Leuchtmittel unsichtbar hinter den Monitoren und Fernsehgeräten verschwinden, tragen bei Nanoleaf die einzelnen Panels direkt zur Raumästhetik bei.

Was kostet Nanoleafs Ambilight-Alternative?

Konkrete Preise für das neue 4D TV-Starterkit gab der Hersteller auf der CES noch nicht bekannt. Laut Nanoleaf soll der Preis dafür jedoch unterhalb von 100 Dollar liegen, was umgerechnet einem Preis von unter 95 Euro entsprechen dürfte. Dadurch dürfte das TV-Starterkit für viele Interessenten erschwinglich sein. Im zweiten Quartal 2023 soll die neue Konkurrenz für Ambilight auf dem Markt erscheinen.