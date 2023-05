Gaming am TV ohne Konsole: So ersetzt Samsung PlayStation 5 und Xbox

High-Quality-Gaming ohne Konsole ist sogar jetzt schon möglich. Samsung bietet mit dem Gaming Hub auf neueren Fernsehern eine Möglichkeit, die wir ausprobiert haben. Du kannst einfach einen Controller mit dem Fernseher verbinden und über einen Gaming-Streaming-Dienst deiner Wahl loslegen. Und davon gibt es schon einige. Bekannt ist etwa der Xbox Game Pass. Aber auch Nvidias GeForce Now ist kompatibel und gut nutzbar.

→ Auch interessant: So gut klappt Cloud Gaming mit günstigen Laptops

Das ist der Samsung Gaming Hub

Der Samsung Gaming Hub ist im Grunde ein zweites Smart-TV-Betriebssystem. Neben der klassischen Ansicht mit Streaming-Apps gibt es eine zweite Gaming-Ansicht. Wechseln kannst du einfach über das Seitenmenü. Je nach Konfiguration bestimmst du, ob die Video-Streaming/TV-Ansicht („Medien“) oder der Gaming Hub deine Startseite ist.

Über den Gaming Hub hast du direkten Zugriff auf deine bevorzugten Gaming-Streaming-Dienste. Kompatibel ist der Gaming Hub wie eingangs erwähnt mit dem Xbox Game Pass, mit GeForce Now, Utomik und Amazon Luna. Der PlayStation-Streaming-Dienst PS Now ist noch nicht dabei (Stand: Mai 2023).

Wichtig: Samsung selbst hat keinen Cloud Gaming Dienst. Mit dem Gaming Hub auf den Fernsehern bietet man nur die Benutzeroberfläche für den einfachen Einstieg in die Cloud Gaming Szene.

Controller verbinden und los geht’s

Über den Gaming Hub kannst du einfach einen Controller verbinden und damit dann deinen Fernseher steuern – übrigens auch über den Gaming Hub hinaus. Ausprobiert haben wir dies mit einem DualSense Controller von Sony. Der PS5-Controller wird per Bluetooth verbunden. Hierfür einfach die PlayStation-Logo-Taste und die Share-Taste ein paar Sekunden gleichzeitig gedrückt halten. Damit bringst du den Controller in den offenen Kopplungsmodus und er wird von deinem TV gefunden. Dann befolgst du die Anweisungen auf dem Fernseher und kannst diesen fortan mit dem Controller steuern.

Schade: Auch zum reinen Ausprobieren bietet Samsung hier keine eigenen Inhalte zum Anzocken. Du musst also einen der Cloud Gaming Dienste nutzen. Immerhin bieten diese ein paar Gratis-Spiele. Im Falle des Xbox Game Pass ist sogar Fortnite als Gratis-Cloud-Spiel verfügbar. Gewöhnungsbedürftig ist dann, dass die Anweisungen im Game Pass auf das Controller-Design der Xbox angepasst sind. Mit einem PS5-Controller bedeutet das also eine kleine Umstellung. Das ist allerdings kein Manko des Samsung Gaming Hubs.

Die unterstützten Controller des Gaming Hubs in der Übersicht:

Xbox Wireless Controller

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Sony DualShock 4

Sony DualSense

Plattform-unabhängige Suche: Hier zeigt sich das Potenzial

Aber was zeichnet den Gaming Hub nun aus, über die Bereitstellung einer Startbahn fürs Cloud Gaming hinaus? Über die Schaltflächen im Bereich „Sammlungen“ kannst du verfügbare Spiele nach Genre suchen. Die Ergebnisse werden dann plattformunabhängig dargestellt und du kannst erst nach dem Spiel suchen und dann entscheiden, auf welcher Plattform du es spielen kannst beziehungsweise willst. Das beugt perspektivisch einem Abo-Chaos vor und ist einfach nutzerfreundlich.

Die Suchergebnisse auf dem Samsung Gaming Hub zeigen an, wo du welches Spiel spielen kannst.

Cloud Gaming: Die Perspektive ist groß

Auch wenn die Xbox-App zum aktuellen Zeitpunkt noch auf ihren Beta-Status hinsichtlich Cloud Gaming hinweist, so wirkt sie doch ausgereift, ist über den Gaming Hub gut nutzbar und bietet – Game Pass Ultimate vorausgesetzt – zahlreiche Spiele zum direkten Spielen an. Das zeigt, dass der Weg geebnet ist und Cloud Gaming eine reale Perspektive hat und keine Spielerei im engsten Wortsinne ist.

Xbox Game Pass auf dem Samsung Gaming Hub – aktuell noch als Beta.

Getestet haben wir das Setup mit dem Samsung OLED 55 S95BAT und via WLAN in einer DSL100-Umgebung samt Nebenverbrauchern im gleichen Netzwerk. Mit der Internetverbindung steht und fällt Cloud Gaming. Hierfür ist die Performance allerdings richtig gut. Selbst hektische Spiele wie „Need for Speed Heat“ laufen flüssig über den Schirm. Noch hat die direkt angeschlossene Konsole ein paar Vorteile – etwa beim schnelleren Nachladen von Elementen. Aber der Vorsprung ist deutlich kleiner als geglaubt und insbesondere bei der Controller-Empfindlichkeit können wir keinen groben Unterschied ausmachen.

Und so erscheint es mehr als nur glaubhaft, dass Cloud Gaming am TV in den kommenden Jahren die Konsole nahezu ersetzen kann. Ein paar faktische Einschränkungen bleiben. Es braucht eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung und für die Verarbeitung der Inhalte eine gute Technik-Ausstattung im Fernseher. Hier ist Samsung mit dem Gaming Hub aber ein richtig guter Aufschlag gelungen, bei dem es jetzt gilt, ihn konsequent weiterzuentwickeln.

Pros des Samsung Gaming Hub:

Aufgeräumtes Design

Plattformübergreifendes Konzept

Intuitives schnelles Bedienerlebnis

Contras des Gaming Hub:

Keine eigenen Demo-Inhalte

Nur ausgewählte Controller werden direkt unterstützt

Performance (noch) nicht auf Konsolen-Niveau (Referenz PlayStation 5)

Es bleibt also festzuhalten: Die Referenz für Gaming am TV ist Mitte 2023 noch die „NextGen“-Konsole. also die PS5 oder Xbox Series X. Der Vorsprung ist aber nicht groß. Cloud Gaming ist längst kein PC-Ding mehr.

→ Samsung Smart TVs mit Gaming Hub bei MediaMarkt (bis 14.5.2023 mit Cashback-Option)