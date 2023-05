Philips Hue Starter-Set knapp 40 Prozent reduziert: Hier ist es jetzt richtig günstig

Smarte Beleuchtung in den eigenen vier Wänden steigert nicht nur den Komfort – clever installiert erhöhst du sogar die Sicherheit in Haus oder Wohnung. Denn: Bist du einmal nicht zu Hause, kannst du mit den vernetzten Lampen deine Anwesenheit simulieren und dadurch Einbrecher abschrecken. Bei MediaMarkt bekommst du jetzt ein Starter-Set des Marktführers mit zwei Glühbirnen und einer Bridge zum Bestpreis.

Zwei Glühbirnen und eine Philips Hue Bridge: Das steckt im Set

Das Philips Hue Starter-Set besteht aus zwei smarten Leuchten mit E27-Normgewinde – und ist somit für die meisten Lampenfassungen geeignet. Die Lampen kommen auf eine Leuchtkraft von jeweils 1.055 Lumen beziehungsweise 75 Watt. Hierbei handelt es sich außerdem um warmweiße Leuchtmittel – sie lassen sich also dimmen, nicht jedoch in der Farbe verstellen. Bei MediaMarkt gibt es die beiden Glühbirnen nun im Set mit einer Philips Hue Bridge zum Preis von 55 Euro statt 89,99 Euro und damit 38 Prozent günstiger.

Die im Set enthaltene Bridge ist sozusagen die Schaltzentrale deines Philips Hue Systems – hier kannst du sämtliche Geräte miteinander verknüpfen und anschließend via Smartphone-App, Sprachassistent und Co. steuern.

Das ist möglich – und so gut ist der Deal

Wie bereits erwähnt, kannst du mit dem Set nicht nur aus der Ferne deine Lampen steuern – oder wenigstens vom Sofa aus. Was außerdem möglich ist: Bist du im Urlaub oder abends länger unterwegs, kannst du die Lampen automatisch ein- und ausschalten lassen. Also wie sonst mit einer Zeitschaltuhr, nur glaubhafter. Denn du kannst sowohl die Dauer als auch die verschiedenen Räume individuell einstellen und so dein Zuhause bewohnt aussehen lassen.

Bei dem Preis von 55 Euro handelt es sich um den jetzigen Bestpreis des Starter-Sets. Zwar war es in der Vergangenheit schon mal ein paar Euro günstiger. Aktuell unterbietet jedoch kein Anbieter das Angebot bei MediaMarkt. Einen Überblick über die derzeitigen Preise liefert dir die folgende Übersicht (siehe unten).

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt