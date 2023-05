Smart Home aus Deutschland: So kombinierst du Lupus-Produkte sinnvoll

Welche Hersteller kommen dir als Erstes in den Sinn, wenn du an Smart Home denkst? Vermutlich einige, doch es gibt auch bislang weniger bekannte Produzenten, die man für die Hausautomatisierung in Betracht ziehen sollte. Lupus Electronics ist ein Hersteller aus Rheinland-Pfalz, der sich vor allem auf die Sicherheit durch Smart Home Module spezialisiert hat. Dabei setzt man auf ein lokales System ohne externe Cloud, um dich vor Datenklau und Manipulation zu schützen. Welche Produkte Lupus vertreibt und wie du sie sinnvoll einsetzen kannst, erklären wir dir hier.

Das Herzstück deines Lupus Systems zu Hause

Jedes Smart Home System braucht eine Zentrale – oftmals auch Hub genannt -, um alle Geräte und Sensoren miteinander zu verknüpfen und steuern zu können. Lupus hat drei Zentralen zur Auswahl: Lupus-XT1 Plus, Lupus-XT2 Plus und Lupus-XT4. Alle drei teilen sich folgende Versprechen – sie sollen einfach installier- und bedienbar sein und beinhalten zusätzlich ein professionelles Alarmsystem.

Je nachdem, ob du dein privates Zuhause smart machen möchtest oder ein System für den geschäftlichen Bereich suchst, findest du hier das passende Modell. Je nach Variante lassen sich zwischen 80 und 480 Sensoren beziehungsweise Smart Home Module integrieren.

Heizung automatisieren mit Lupus

Für viele ein sinnvoller Anwendungsbereich: Eine smarte Heizungssteuerung. Denn hierdurch lässt sich nicht nur der Komfort in den eigenen vier Wänden erhöhen, sondern du sparst auch noch Energie und somit Geld. Lupus bietet verschiedene Produkte, mit denen du deine Heizung automatisierst. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern bist du hierbei nicht zwingend auf Heizkörper angewiesen, sondern kannst auch deine Fußbodenheizung smart machen.

Für die Automatisierung der Fußbodenheizung benötigst du einen ZigBee Mini Temperatursensor in jedem Raum, sowie Relais und einen Stellantrieb. Nun kannst du intelligente Zeitpläne und Szenarien erstellen, die dir Arbeit und Heizkosten sparen. So lässt sich etwa die Temperatur automatisch herunterregeln, wenn du das Haus verlässt oder in den Urlaub fährst.

Aber auch Heizkörper in Haus und Wohnung machst du mit dem Heizkörperthermostat V2 von Lupus smart. Er lässt sich ohne handwerkliche Vorkenntnisse leicht an deinem Heizkörper anbringen und kann deine Raumtemperatur ebenfalls nach festgelegten Zeitplänen regulieren. In Verbindung mit anderen Produkten kann er deine Heizung noch besser automatisch steuern. So lässt er sich etwa mit einem Fenster-/Türkontakt V2 verbinden, damit dein Lupus System von selbst erkennt, wenn du die Fenster zum Lüften öffnest. Dann kann die Heizung eigenständig erkennen, wenn du Fenster oder Tür öffnest und die Heizperiode pausieren. So geht keine wertvolle Energie verloren.

Schutz vor Einbrüchen

Der Fenster-/Türkontakt V2 lässt sich aber auch anderweitig mit Lupus Geräten verknüpfen. So erkennt dieser auch, wenn sich Türen oder Fenster in deiner Abwesenheit öffnen – oder sich jemand zu Zeiten daran zu schaffen macht, zu denen sie eigentlich verschlossen bleiben sollen. Im Notfall schlägt dein Lupus System Alarm oder du bekommst eine Benachrichtigung per App. Während in der jeweils von dir genutzten Zentrale bereits ein Lautsprecher integriert ist, der einen Alarmton erzeugen kann, lässt sich die Sicherheit auch durch eine drahtlose Lupus Außensirene V2 ergänzen. Diese fällt bereits durch ihr Äußeres auf und schreckt womöglich den einen oder anderen Einbrecher ab. Sollte das nicht der Fall sein, ertönt beim Einbruchsversuch eine 107 Dezibel laute Sirene. Spätestens dadurch solltest du jeden Verbrecher in die Flucht schlagen. Eine Benachrichtigung auf dein Handy bekommst du dabei zusätzlich, damit du auch unterwegs immer bestens informiert bist.

Zur zusätzlichen Erhöhung der Sicherheit zu Hause lassen sich auch PIR-Bewegungsmelder V2 und Erschütterungsmelder von Lupus mit dem Alarmsystem verknüpfen. Abrunden kannst du dein Sicherheitssystem zu Hause mit einer oder mehreren Sicherheitskameras. Auch hier hat der Pfälzer Hersteller eine Reihe an Modellen für drinnen oder draußen zur Auswahl. Kombinieren lässt sich zudem auch ein sogenannter Panic Button – den du in Wohnung oder Geschäft anbringen kannst – und der sofort Alarm auslöst, wenn du ihn drückst.

Mehr Sicherheit im Smart Home mit Lupus Überwachungskameras

Sicherheit vor Schäden und viel mehr Möglichkeiten

Nun bietet Lupus neben der smarten Heizungssteuerung und diversen Modulen für den Einbruchschutz auch noch eine Menge weiterer sinnvoller Smart Home Produkte. So befindet sich auch der Rauchmelder V2 im Sortiment des deutschen Herstellers, der dich frühzeitig vor Rauchentwicklung warnt. Ins Lupus System integriert, warnt er dich bei Rauch ebenfalls per App, wenn du nicht zu Hause bist.

Der Wassermelder V2 kann dich darüber hinaus vor drohenden Wasserschäden warnen. Dazu legst du ihn etwa in die Nähe deiner Wasch- oder Spülmaschine – hat der Wassermelder Kontakt zu Wassertropfen, löst er auch einen Alarm aus und gibt den Hinweis an die Zentrale weiter. So wirst du auch hier rechtzeitig vor einem möglichen Schaden gewarnt.

Das ist aber noch längst nicht alles. Mithilfe von Relais machst du auch Drittgeräte, wie etwa Lampen, smart. Ferner lässt sich deine Beleuchtung, Kaffeemaschine, dein Ventilator und Co. auch via Funksteckdose aus der Ferne steuern und automatisieren. Kombinierst du mehrere der Lupus-Geräte, lassen sich komplexe Szenarien erstellen. So kann beispielsweise beim Verlassen des Hauses die Alarmanlage scharf gestellt werden, während die automatische Beleuchtung deine Anwesenheit simuliert. Die Heizung kann zudem heruntergeregelt werden, während deine Geräte dank Funksteckdose vom Strom genommen werden können.

Falls du bereits einige Smart Home Komponenten von Sonos, Netatmo, Philips Hue oder einem anderen Hersteller für smarte Beleuchtung im Einsatz hast: In diesem Artikel erklären wir dir, wie du sie mit Lupus Geräten und Sensoren clever erweiterst.