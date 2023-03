Dick und Doof sind zurück – Du ahnst nicht wie

Im August 2019 startete Dick und Doof. Seither sind sie regelmäßig in den Top 10 der deutschen Spotify Charts. Das deutschlandweite Format ist auf nur auf Spotify verfügbar, da sich die Audio-Streamingplattform den Podcast exklusiv an sich gebunden hat. Dick und Doof veröffentlichen jeden Donnerstag eine Folge. Zudem erscheint neben der wöchentlichen Episode nun zusätzlich jeden Montag eine weitere neue Folge. Auch als Spotify Exclusive Podcast bleibt Dick und Doof weiterhin eine Eigenproduktion, so Michael Krause, Managing Director Central Europe bei Spotify.

Dick und Doof: Immer mehr Influencer auf Spotify zu hören?

„Wir hätten nie erwartet, dass wir so erfolgreich damit sein würden, in einem Podcast einfach über unser Leben und unsere Gedanken zu quatschen. Da unsere Community an Hörerinnen und Hörern vor allem auf Spotify sehr stark ist, freuen wir uns, ihnen jetzt gemeinsam mit Spotify noch eine Weile das Ohr abquatschen zu dürfen“, so Selfiesandra und Laserluca. Spotify nimmt mit Dick & Doof inzwischen den zweiten Influencer-Podcast auf.

Zuvor hatten sie den Original-Podcast „Muss Das Sein?“ mit den YouTubern Flo und Mirella in ihr Portfolio aufgenommen. Das Format des Influencer-Podcasts scheint vor allem Dingen bei der jüngeren Zielgruppe der 16- bis 22-Jährigen beliebt zu sein. Deren Erfolgsgeheimnis beruht auf einem ganz einfachen Konzept: Erfolgreichen Influencer tauschen ihre Gedanken und Erlebnisse aus. Zusätzlich bieten sie ehrliche Einblicke in ihr Leben. „Mit Dick und Doof holen wir ein weiteres Podcast-Angebot für junge Hörer zu uns auf die Plattform. Luca und Sandra begeistern ihre Community und uns mit ihren lustigen, unverstellten Art und wir freuen uns, die beiden langfristig bei ihrem Erfolge zu unterstützen“, erläuterte Michael Krause.

Eine steigende Fangemeinschaft

Das Podcast-Duo hat auch schon eine Fangemeinschaft. Sandra erreicht auf Instagram rund 653.000 Abonnenten und auf TikTok hat sie eine 1,2 Millionen große Followerschaft. Luca ist bereits auf anderen Kanälen ziemlich erfolgreich. Auf YouTube hat er ganze über 4,86 Millionen Abonnenten und etwa 2,8 Millionen bei Instagram.