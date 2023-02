Diese neue YouTube-Funktion wird die Plattform für immer verändern

YouTube ist die mit Abstand größte Video-Plattform der Welt. Allein im Januar 2023 wurden weltweit über 34 Milliarden Videos angesehen. Durch die Sprachbarriere sind die Videos jedoch nur für eine vergleichsweise kleine Zielgruppe zugänglich.

YouTube wird mehrsprachig

Netflix, Disney Plus und Co machen es vor: Um ihre Inhalte einer möglichst großen Zielgruppe zugänglich zu machen, werden Filme und Serien von Synchronsprechern in mehrere Sprachen übersetzt. So können Zuschauer die Inhalte wahlweise im Original oder in ihrer Muttersprache ansehen. Auf YouTube war dies bisher nicht möglich. Einige Creator haben sich sogar damit beholfen, für andere Sprachen eigene Kanäle mit den identischen Videos in übersetzten Versionen zu erstellen. Sucht man bei YouTube etwa nach „en español“ (deutsch: „auf spanisch“) sieht man eine Vielzahl dieser Kanäle.

Ab sofort ist dieser Umweg nicht mehr notwendig. So lassen sich nun verschiedene Audiospuren für ein YouTube-Video hochladen. Die Zuschauer können dann zwischen den verschiedenen Sprachen auswählen. Dadurch müssen Video-Creator nicht mehr mehrere Kanäle für die einzelnen Sprachen anlegen und können auch bereits hochgeladene Videos nachträglich übersetzen lassen.

Insbesondere für größere Kanäle ist diese Funktion eine gute Möglichkeit, ihre Inhalte einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Die Videotitel werden automatisch in die jeweilige Gerätesprache übersetzt.

Jetzt kannst du bei YouTube-Videos die Sprache auswählen

Wenn du die neue Funktion einmal ausprobieren möchtest, kannst du auf dem Kanal von MrBeast, einem der erfolgreichsten YouTuber aus Amerika, vorbeischauen. Seine Videos sind nun in zwölf verschiedenen Sprachen verfügbar.

Bessere Bildqualität bei weniger Datenverbrauch

Bisher kann man bei YouTube aus verschiedenen Auflösungen von 144p bis 8K wählen. Auch wenn ein Großteil der Nutzer auf Smartphone, Tablet oder PC mit einem Full-HD-Display ausgestattet ist, bringt das Streamen in 4K auch auf diesen Bildschirmen eine bessere Qualität. Grund dafür ist eine höhere Bitrate bei der Übertragung.

Um diesen Umweg in Zukunft zu vermeiden und Datenvolumen zu sparen, experimentiert YouTube gerade mit der Option „1080p Premium“. Mit dieser bekommst du eine Full-HD-Übertragung in besserer Bildrate und musst dafür nicht auf den 4K-Stream ausweichen.

Entgegengesetzt zur neuen Sprach-Optionen ist die bessere Streaming-Qualität noch nicht für alle Nutzer verfügbar und wird möglicherweise nach dem Test ein Bestandteil des kostenpflichtigen YouTube Premium-Abos.