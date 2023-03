28 Zoll, 4K und 98% DCI-P3: Einer der krassesten PC-Monitore ist jetzt satte 200 Euro günstiger

Wer auf der Suche nach einem wirklich edlen und für Grafik anspruchsvolle Aufgaben vorbereiteten Monitor für sein (Home-)Office-Setup ist, sollte hier hellhörig werden. Beim aktuellen Schnäppchen von Huawei gibt es den edelsten Bildschirm des Herstellers jetzt mit 200 Euro Rabatt. Erst einmal.

HUAWEI Mateview: Das steckt in dem Super-Bildschirm

Der einfach HUAWEI MateView genannte Monitor bietet alles andere als eine Basis-Ausstattung. Im Wesentlichen blicken wir hier auf einen 28,2-Zoll-Bildschirm mit ultradünnen Rändern, der das Bild im Office-freundlichen, aber immer noch unüblichen 3:2-Format darstellt.

Er bietet eine dem Format angepasste 4K-Auflösung mit 3.840 × 2.560 Pixel, unterstützt von technischen Optimierungen wie HDR400. Entscheidend für den Top-Monitor ist aber der abgedeckte Farbraum (98% DCI-P3 / Abdeckung von 100 Prozent sRGB) und die sogenannte Farbechtheit in schier unglaublichen 1,07 Milliarden Farben. Die technische Basis ist ein IPS-Panel. Diese Werte und Angaben machen den Monitor für Grafik-Profis interessant. Gepaart mit der hohen UHD-Auflösung ist der Monitor damit ein echter Premium-Tipp.

Für gehobene Ansprüche: Der HUAWEI MateView mit Wireless Projektion.

Ein weiteres Detail wartet abseits des Inneren. Der Standfuß lässt den Monitor nicht nur in Sachen Neigung, sondern auch in der Höhe verstellen und bietet damit mehr als nur eine Achse. Dazu bietet er für einen Monitor mannigfaltige Anschlussmöglichkeiten. USB-C ist für den Stromverbrauch, aber auch für Displayübertragung mit dabei. Hinzu kommen je ein HDMI-, DisplayPort (DP1.2)-, 3,5-mm-Kopfhörer- sowie zwei USB-A-Anschlüsse. Wofür? Sie erweitern die Anschlüsse deines angeschlossenen Computers – wie eine Docking-Station.

Jetzt 200 Euro günstiger: So sparst du noch mehr

Verkauft wird der HUAWEI Mateview im Online-Store des Herstellers für nun 499 Euro – dabei handelt es sich um die Wireless-Edition, die also auch kabellos Inhalte von deinem Laptop projizieren kann. Anlass des Schnäppchens sind die „HUAWEI Jubiläums-Angebote“, die noch bis zum 15. März laufen (weitere Angebots-Tipps aus der Serie hier). Ursprünglich kostete der Monitor 699 Euro. Daher kommen also die 200 Euro Rabatt.

Nun kannst du noch zusätzlichen Rabatt einstreichen, wenn du dich für den Newsletter registrierst (5 Prozent Rabattcode) oder dir ein Konto im Huawei Store einrichtest. Dann erhältst du beim Kauf des HUAWEI MateView 20 Euro Extra-Rabatt und der Bildschirm landet bei 479 Euro. Ein Top-Preis.