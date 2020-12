DHL Paket kommt nicht an: Das ist der erstaunliche Grund

Wenn der Onlineshop deine Bestellung verschickt hat und du eine Paketnummer von DHL bekommen hast, geht es eigentlich immer ganz schnell. Binnen ein bis zwei Werktagen ist das Paket bei dir. Normalerweise. Die hohen Paket-Mengen, die derzeit durch das Weihnachtsgeschäft und die Corona-Pandemie anfallen, bringen das DHL-Netz aber an den Rand des Machbaren. Und so geschieht das, was schon im ersten Lockdown rund um Ostern passierte: DHL holt einige Pakete bei seinen Geschäftskunden gar nicht mehr ab. So sind die Pakete beim Shop zwar als „versendet“ gekennzeichnet, sie bleiben aber vor dem ersten Scan im Start-Paketzentrum liegen.

Zusätzliche Abholfahrten storniert

Wie schon im Frühjahr schaffen es fertig gepackten DHL Pakete nicht in die Start-Paketzentren und können somit auch nicht den Weg zum Kunden finden. Der Kunde allerdings hat längst eine Versandbestätigung bekommen und geht davon aus, dass seine Ware in den kommenden Werktagen eintrifft.

DHL hat seine Geschäftskunden in einer E-Mail dazu informiert.

„Liebe Kund*innen und Geschäftspartner*innen von Deutsche Post und DHL, wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Für das laufende Weihnachtsgeschäft haben wir massiv die Kapazitäten in unserem Paketnetzwerk erhöht. Wir haben Tausende zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt, zusätzliche Fahrzeuge, Wechselbrücken und Rollbehälter besorgt und die Sortierkapazität wo möglich erhöht. Dennoch ist die Kapazität im Paketzentrum xxx derzeit ausgeschöpft. Trotz unserer frühzeitigen und umfangreichen Planung benötigen Ihre Sendungen daher aktuell deutlich länger als gewöhnlich.

Auch wir sind als Teil der Gesellschaft dem Corona-Virus gegenüber nicht immun: Während wir derzeit weitaus mehr Sendungen befördern als jemals zuvor, sind unsere Arbeitsabläufe an vielen Stellen Corona-bedingt deutlich weniger effizient. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Bearbeitungszeit der Pakete wieder zu reduzieren. Wir bitten um Ihr Verständnis für die aktuelle Situation, die in diesem Ausmaß auch für uns leider nicht vorhersehbar war. […]“

Liegengebliebene DHL Pakete sollten jetzt befördert werden

Teilweise sind diese E-Mails ergänzt mit dem Hinweis „Dies hat auch zur Folge, dass Sie derzeit keine weiteren Sonderabholungen beauftragen können. Ferner müssen wir alle bereits geplanten Sonderabholungen bis Freitag, den 4.12. , verschieben. Sofern Sie eine Sonderabholung am Freitag (4.12.) oder Montagmorgen (7.12.) benötigen, buchen Sie diese bitte. Regelabholungen finden weiterhin statt“.

Solche E-Mails sind unter anderem für die Paketzentren Hamburg, Berlin, Greven, Feucht, Regensburg und einige mehr bekannt, sodass von einer breiten Streuung auszugehen ist. Idealerweise sollten sich die Pakete, auf die du wartest, auch jetzt auf den Weg gemacht haben oder in Kürze machen. Hier bleibt dann zu hoffen, dass es nicht zu erneuten Engpässen bei der Auslieferung kommt.

Doch auch hier kann es offenbar klemmen. Auf der im Frühjahr eingerichteten Corona-Infoseite auf der Webseite von DHL ist man normalerweise sehr optimistisch. Auch wenn es im Paket-Netz gerade mal etwas ruckelt, kennt man dort keine Probleme. Derzeit ist dort allerdings wenig optimistisch zu lesen: „Aufgrund der aktuell hohen Paketmenge und der verstärkten Corona-Schutzmaßnahmen kann es in einigen Fällen zu Verzögerungen bei der Auslieferung Ihrer Sendung kommen. Wir bitten in diesen Fällen um Ihre Geduld.“

So kannst du DHL unterstützen

Bei der Auslieferung arbeitet DHL mittlerweile im Schichtsystem, sodass mehr Mitarbeiter sich ein Zustellfahrzeug in der Früh- und der Spätschicht teilen können. Das heißt, dass dein Zusteller oder ein Kollege auch mal abends klingeln kann.

Bei der Zustellung kannst du den Boten unterstützen, indem du die von DHL aufgestellten 5 goldenen Regeln für dein Weihnachtspaket befolgst. Und dein Paket kommt zuverlässiger und schneller beim Empfänger an, wenn du diese Dinge beachtest.